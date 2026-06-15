Udruga Prsten poziva na sudjelovanje u Općim izborima u Bosni i Hercegovini 2026.

Opći izbori u Bosni i Hercegovini održat će se 4. listopada 2026. godine, a pravo sudjelovanja imaju i državljani Bosne i Hercegovine koji žive izvan BiH, uključujući velik broj građana Republike Hrvatske koji imaju dvojno državljanstvo ili ostvaruju biračko pravo u Bosni i Hercegovini. Kako bi mogli glasovati iz inozemstva, birači se moraju pravodobno registrirati za glasovanje izvan Bosne i Hercegovine. Prijava se podnosi putem portala e-Izbori (eizbori.izbori.ba), kojemu se može pristupiti preko službene mrežne stranice Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine www.izbori.ba.

Kako pronaći potrebne informacije?

Na mrežnoj stranici izbori.ba, u desnom dijelu početne stranice, nalazi se poveznica „Opći izbori 2026“. Klikom na tu poveznicu otvara se posebno izborno sučelje s najvažnijim informacijama za birače, obrascima, uputama i poveznicama za registraciju. Na toj su stranici dostupni i videovodiči: „Vodič za elektroničku prijavu birača koji glasaju izvan BiH“ (korak po korak prikazuje postupak registracije), te „Glasajte putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na Općim izborima 2026. godine“ (objašnjava različite načine glasovanja te sadrži QR kod koji vodi izravno na aplikaciju za prijavu).

Glasovanje poštom ili osobno

Građani mogu izabrati hoće li glasovati putem pošte ili osobno u diplomatsko-konzularnom predstavništvu Bosne i Hercegovine u Republici Hrvatskoj. Glasovanje na Općim izborima 2026. godine omogućeno je u Veleposlanstvu Bosne i Hercegovine u Zagrebu (Pantovčak 162 A) te u Generalnom konzulatu Bosne i Hercegovine u Rijeci (Pul Vele crikve 1). Posebno je važno istaknuti da će se biračka mjesta na dan izbora, 4. listopada 2026. godine, fizički otvoriti samo ako se u zakonskom roku uspješno registrira najmanje 50 birača koji tijekom prijave za glasovanje izvan Bosne i Hercegovine odaberu osobno glasovanje na toj lokaciji.

Stoga je važno da birači koji žele glasovati u Zagrebu ili Rijeci tijekom registracije jasno označe diplomatsko-konzularno predstavništvo u kojem namjeravaju ostvariti svoje biračko pravo.

Rok za prijavu

Rok za prijavu birača koji žele glasovati izvan Bosne i Hercegovine, bilo putem pošte bilo osobno u diplomatsko-konzularnom predstavništvu Bosne i Hercegovine u Zagrebu ili Rijeci, jest 21. srpnja 2026. godine.

Pozivamo sve državljane Bosne i Hercegovine koji žive u Republici Hrvatskoj da na vrijeme provjere svoj birački status i registriraju se za sudjelovanje na Općim izborima 2026. godine. Svaki glas pridonosi demokratskom procesu i omogućuje građanima da sudjeluju u odlučivanju o budućnosti Bosne i Hercegovine te o položaju hrvatskoga naroda kao jednog od njezinih konstitutivnih naroda. Ne dopustite da zbog administrativnih rokova ostanete bez mogućnosti ostvarivanja svojega biračkog prava. Registrirajte se na vrijeme i sudjelujte u Općim izborima 2026. godine.

Udruga Hrvata Bosne i Hercegovine Prsten već više od dva desetljeća djeluje na povezivanju Hrvata podrijetlom iz BiH, očuvanju njihova identiteta, jačanju zajedništva te promicanju i zaštiti njihovih prava i interesa. Vjerujemo da su odgovorno građansko sudjelovanje i aktivan odnos prema demokratskim procesima sastavni dio toga poslanja. Upravo zato pozivamo sve birače da iskoriste svoje demokratsko pravo i pridonesu izgradnji demokratske, stabilne i ravnopravne Bosne i Hercegovine. Zajedništvo ne pokazujemo samo kulturnim, humanitarnim, obrazovnim i gospodarskim aktivnostima nego i odgovornim sudjelovanjem u procesima koji oblikuju budućnost naše domovine i hrvatskoga naroda u njoj.