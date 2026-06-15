Istražitelj o stradalim Česima: 'Više od 20 godina dolazili su u Hrvatsku na odmor'

Četverno Čeških državljana preminulo u pomorskoj nesreći

Angecija za istraživanje podmorskih nesreća provodi očevid

Katamaran i jedrilica s Francuskom zastavom sudarili su se jučer između Brača i Šolte

21:51 - Tragedija koja se u nedjelju dogodila u Splitskim vratima, a u kojoj su život izgubile četiri osobe, potresla je ne samo obitelji stradalih nego i sve koji su bili uključeni u spašavanje te članove posade katamarana koji je sudjelovao u nesreći. O događaju se oglasio i jedan od vlasnika tvrtke čiji je putnički katamaran sudjelovao u sudaru s jedrilicom pod francuskom zastavom. Kako je rekao za medije, cijela tvrtka i posada još su uvijek u šoku zbog tragedije. "Komentara na samu nesreću nemamo. Užas je što se dogodilo i svi smo duboko potreseni. Mi smo obiteljska tvrtka, međusobno smo povezani i ovo nas je sve pogodilo. Cijela posada je od jučer u šoku", rekao je Ivan Tomić, prenosi 24sata.

Istaknuo je kako kapetana poznaje dugi niz godina te da je riječ o iskusnom pomorcu. "Kapetan ima više od 20 godina iskustva u upravljanju katamaranima. Čuo sam se s njim, kao i s ostalim članovima posade. Riječ je o odličnom profesionalcu", kazao je Tomić. Dodao je kako je katamaran koji je sudjelovao u nesreći proizveden u Japanu te da je riječ o plovilu vrhunskih manevarskih sposobnosti, projektiranom i za zahtjevnije uvjete plovidbe. "Na plovilu nisu vidljiva veća oštećenja. Nažalost, posljedice za jedrilicu bile su tragične", rekao je. Detaljnije pročitajte OVDJE.

11:13 - Pomorska nesreća u Splitskim vratima, u kojoj su smrtno stradale četiri osobe, predmet je opsežne istrage koju od jučer provodi Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Istražitelj pomorskih nesreća Slaven Bušić istaknuo je kako je riječ o jednoj od najtežih tragedija s kojima se susreo tijekom svoje karijere.

Na početku obraćanja izrazio je sućut obiteljima i prijateljima poginulih. "Prije svega želio bih izraziti iskrenu sućut obiteljima i prijateljima stradalih. Riječ je o našim gostima koji više od 20 godina dolaze u Hrvatsku na odmor, a sada su doživjeli veliku tragediju. Najteže je provoditi istrage koje uključuju smrtne posljedice i ovakve nesreće", rekao je Bušić.

Objasnio je kako istražitelji od samog trenutka nesreće provode očevid, razgovaraju sa svjedocima te prikupljaju dokaze i dokumentaciju koja bi mogla pomoći u rasvjetljavanju svih okolnosti događaja. "Mi ne donosimo preuranjene zaključke. Cilj istrage je sagledati sve činjenice prije nego što se donesu konačni zaključci. Naš posao završava javno objavljenim izvješćem nakon što istraga bude u potpunosti dovršena", naglasio je.

Bušić je podsjetio kako je riječ o međunarodnoj istrazi jer su u nesreći sudjelovala plovila pod različitim zastavama, a među poginulima su državljani Češke Republike. "Već jučer obavijestili smo nadležna tijela država koje su zainteresirane strane u ovom slučaju. Hoće li se one aktivno uključiti u istragu, njihovo je pravo. Nakon završetka postupka izvješće će također biti dostavljeno svim uključenim stranama", rekao je.

Govoreći o samom tijeku istrage, nije želio iznositi detalje koji bi mogli utjecati na postupak, ali je pojasnio što se sve analizira. "Istražujemo tehničko stanje plovila, ispravnost opreme, način korištenja sustava na brodu, operativne procedure, postupke kompanija, kao i reakcije posade i putnika tijekom događaja. Ključno pitanje na koje želimo odgovoriti jest zašto se nesreća dogodila", istaknuo je.

Dodao je kako je dio razgovora sa svjedocima već obavljen, dok će se preostali iskazi tek prikupiti tijekom narednih dana. Na kraju je priznao da ga je razmjer ove tragedije posebno pogodio. "U svojoj karijeri svakako mogu reći da je ovo jedna od najtežih situacija koje su se dogodile na moru. Uz nesreću Lastova, riječ je o najtežoj pomorskoj nesreći s kojom sam se susreo", zaključio je Bušić.

FOTO Policija na katamaranu koji je sudjelovao u tragediji: Utvrđuju se okolnosti kobnog sudara

9:52 - U teškoj pomorskoj nesreći koja se u nedjelju dogodila u akvatoriju Splitskih vrata između Šolte i Brača potvrđeno je da je pronađena i četvrta osoba za kojom se tragalo nakon sudara katamarana i jedrilice. Informaciju je za N1 potvrdio kapetan Lučke kapetanije Split Željko Kuštera. "Ronioci MUP-a locirali su mjesto gdje je potonula jedrilica, to je dubina preko 50 metara i u kabini jedrilice smo našli četvrtu osobu za kojom smo tragali. Doći će do izvlačenja tijela, DORH će dati nalog i izvaditi brod. Dubina je preko 50 metara i moramo biti jako oprezni, to su zahtjevne operacije. Sve se mora napraviti na siguran način", rekao je za N1 kapetan Lučke kapetanije. Detaljnije pročitajte OVDJE.