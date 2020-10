Hrvatskoj prijeti nestašica lijekova, a Beroš nam je kazao: 'Smanjite promet u bolnicama'

Predstavnici veledrogerija digli su se i napustili sastanak s ministrima zdravstva Vilijem Berošem i financija Zdravkom Marićem kad se pokazalo da država nije u stanju platiti dio duga o pet milijardi kuna koliko duguje za isporuku lijekova. Očekivali su da država bar smanji taj dug za dvije milijarde kuna, no ministar Marić ponudio im je 200 milijuna kuna.

- To je u redu, no šokiralo nas je ono što je rekao ministar Beroš. "Smanjite promet u bolnicama", sugerirao je ministar zdravstva. Znači, sutra Zarazna ili Klaićeva neće dobiti robu. Na to su predstavnici veledrogerija nisu imali što više reći već su se digli i napustili sastanak - doznajemo od dobro informiranog izvora koji je još dodao:

- Premijer Plenković jutros je rekao da se obveze moraju plaćati. Međutim, valjda je mislio da građani moraju plaćati svoje dugove pa i ovrhama, ali da država svoje dugove ne mora podmirivati - ustvrdio je. Veledrogerija godinama praktički kreditiraju zdravstveni sustav, a ne nađe li se sada dvije milijarde kuna koliko bi prema njihovim traženjima bilo moguće za nastavak takvog poslovanja, Hrvatskoj u jeku pandemije prijeti nestašica lijekova.