Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 100
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#VEČERNJAKOVA BICIKLIJADA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PREMINULA ČETIRI ČEŠKA DRŽAVLJANA

FOTO Ovako danas izgleda katamaran iz pomorske nesreće kod Splita

Split: Putnički katamaran "Krilo Eclipse" koji je sudjelovao u pomorskoj nesreći s jedrilicom
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
1/7
VL
Autor
Večernji.hr
15.06.2026.
u 12:43

U pomorskoj nesreći kod Splitskih vrata sudjelovali su putnički katamaran na kojem se nalazilo 118 putnika i sedam članova posade te jedrilica pod francuskom zastavom na kojoj je bilo osam osoba

Tragedija koja se u nedjelju dogodila u Splitskim vratima, a u kojoj su život izgubile četiri osobe, potresla je ne samo obitelji stradalih nego i sve koji su bili uključeni u spašavanje te članove posade katamarana koji je sudjelovao u nesreći. O događaju se oglasio i jedan od vlasnika tvrtke čiji je putnički katamaran sudjelovao u sudaru s jedrilicom pod francuskom zastavom. Kako je rekao za medije, cijela tvrtka i posada još su uvijek u šoku zbog tragedije.

"Komentara na samu nesreću nemamo. Užas je što se dogodilo i svi smo duboko potreseni. Mi smo obiteljska tvrtka, međusobno smo povezani i ovo nas je sve pogodilo. Cijela posada je od jučer u šoku", rekao je Ivan Tomić, prenosi 24sata

Istaknuo je kako kapetana poznaje dugi niz godina te da je riječ o iskusnom pomorcu. "Kapetan ima više od 20 godina iskustva u upravljanju katamaranima. Čuo sam se s njim, kao i s ostalim članovima posade. Riječ je o odličnom profesionalcu", kazao je Tomić. Dodao je kako je katamaran koji je sudjelovao u nesreći proizveden u Japanu te da je riječ o plovilu vrhunskih manevarskih sposobnosti, projektiranom i za zahtjevnije uvjete plovidbe. "Na plovilu nisu vidljiva veća oštećenja. Nažalost, posljedice za jedrilicu bile su tragične", rekao je.

Podsjetimo, u pomorskoj nesreći kod Splitskih vrata sudjelovali su putnički katamaran na kojem se nalazilo 118 putnika i sedam članova posade te jedrilica pod francuskom zastavom na kojoj je bilo osam osoba. Nakon nesreće u KBC Split prevezene su četiri osobe, tri žene i jedan muškarac, svi državljani Češke Republike. Kako je za Dalmaciju Danas potvrdila glasnogovornica KBC-a Split Kristina Bitanga, nakon liječničke obrade dvije žene i muškarac pušteni su na kućnu njegu, dok je jedna državljanka Češke zadržana na liječenju zbog prijeloma. "Pacijentica je hospitalizirana na Klinici za kirurgiju. Dobro se oporavlja i nije životno ugrožena", kazala je Bitanga.

O tijeku istrage jutros je govorio i kapetan Lučke kapetanije Split Željko Kuštera, koji je naglasio da su ronioci tijekom pregleda olupine uočili tijelo u jedrilici. "Ronioci su vidjeli tijelo u jedrilici. Pred nama je vrlo zahtjevan posao. Ovo je veliki psihološki udarac i za posadu katamarana. Razgovarali smo s putnicima, članovima posade i svima koji su sudjelovali u spašavanju", rekao je Kuštera, prenosi 24sata. Upitan o tome koje je plovilo u trenutku nesreće imalo prednost prolaska, Kuštera je poručio kako ne želi prejudicirati rezultate istrage. "U ovom trenutku bilo bi vrlo neprofesionalno govoriti tko je imao prednost. Ovdje su na snazi pomorski propisi i nemam slobodu tumačiti ih prije završetka istrage", kazao je.

FOTO Policija na katamaranu koji je sudjelovao u tragediji: Utvrđuju se okolnosti kobnog sudara
Split: Putnički katamaran "Krilo Eclipse" koji je sudjelovao u pomorskoj nesreći s jedrilicom
1/31
Ključne riječi
jedrilica tragedija katamaran pomorska nesreća

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Sveučilište Algebra Bernays
Službeno su započele prijave

Sveučilište Algebra Bernays pokreće novi sveučilišni studij psihologije

Budući studenti već se na ljetnom upisnom roku mogu prijaviti za upis na najnoviji sveučilišni prijediplomski studij psihologije u Hrvatskoj, koji povezuje ključna psihološka znanja, istraživački rad, praktičnu nastavu i suvremenu tehnologiju. Prijediplomski studij traje šest semestara, nosi 180 ECTS bodova, izvodi se uživo na hrvatskom jeziku, a njegovim završetkom studenti stječu akademski naziv sveučilišnog prvostupnika / prvostupnice psihologije.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!