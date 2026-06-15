Dobra vijest za vozače: Vlada objavila nove cijene goriva

Vlada Republike Hrvatske danas je na telefonskoj sjednici donijela nove uredbe kojima se nastavlja regulirati maloprodajna cijena goriva. Prema novoj odluci, cijene benzina, dizela, plavog dizela te ukapljenog naftnog plina bit će niže nego u proteklom obračunskom razdoblju. Najviša maloprodajna cijena benzinskog goriva iznosit će 1,57 eura po litri, što je smanjenje od četiri centa. Dizelsko gorivo prodavat će se po cijeni od 1,59 eura po litri, odnosno dva centa manje nego dosad, dok će plavi dizel stajati 1,06 eura po litri, što je pojeftinjenje od tri centa.

Niže cijene vrijedit će i za ukapljeni naftni plin. UNP za spremnike iznosit će 1,29 eura po kilogramu, a UNP za boce 1,87 eura po kilogramu. U oba slučaja riječ je o smanjenju od šest centi po kilogramu. Vlada je donijela Uredbu o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata, prema kojoj se cijene i dalje izračunavaju na temelju formule koja uzima u obzir osnovnu cijenu fosilnog goriva u prethodnom 14-dnevnom razdoblju.

Premija energetskih subjekata pritom ostaje ograničena te iznosi 0,1735 eura po litri za benzin, 0,1145 eura po litri za dizel i 0,0636 eura po litri za plavi dizel. Za smjesu propan-butan premija iznosi 0,9037 eura po kilogramu za boce te 0,4416 eura po kilogramu za velike spremnike. Na sjednici je donesena i Uredba o trošarinama. Trošarina na bezolovni motorni benzin utvrđena je na 412,31 euro za 1000 litara, odnosno 0,4123 eura po litri, dok trošarina na dizelsko gorivo iznosi 340 eura za 1000 litara, odnosno 0,3400 eura po litri.

Iz Vlade pojašnjavaju kako je, zbog projiciranog pada maloprodajnih cijena goriva, energetskim subjektima premija u prosjeku povećana za dva centa po litri u odnosu na prethodno 14-dnevno razdoblje. Istodobno je vraćen dio trošarina, i to jedan cent po litri na bezolovni benzin te dva centa po litri na dizel. Da Vladine mjere nisu na snazi i da se cijene goriva slobodno formiraju prema tržišnim premijama energetskih subjekata i trošarinama koje su vrijedile prije donošenja prvih uredbi, cijene bi bile znatno više. Benzin bi iznosio 1,69 eura po litri, dizel 1,78 eura po litri, plavi dizel 1,11 eura po litri, UNP za spremnike 1,40 eura po kilogramu, a UNP za boce 2,11 eura po kilogramu.