Prema najnovijim glasinama iz Kremlja, Katerina Tihonova, 39-godišnja kći ruskog predsjednika Vladimira Putina, navodno vodi kampanju za smjenu dugogodišnjeg ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova, optužujući ga za ometanje mirovnih pregovora u ratu u Ukrajini. Te glasine dolaze iz izvora bliskih Kremlju, a posebno ih je naglasio Abbas Gallyamov, bivši Putinov pisac govora i sadašnji kritičar režima. Prema Gallyamovu, koji je izjavio za medijsku kuću Živoj Gvozd, Tihonova je više puta razgovarala s ocem, tvrdeći da Lavrovova agresivna vanjska politika pogoršava situaciju u Ukrajini, gdje Rusija već gotovo četiri godine vodi rat započet invazijom 2022. godine. "Lavrov je ministar za pobjedu. Kad pobjeđujete, on je savršen za hvalisanje. Ali kad ne možete pobijediti, morate biti razumniji, a Lavrov to više nije sposoban", rekao je Gallyamov, Daily Mail. Prošli tjedan pojavile su se informacije da je Lavrov isključen iz ključnih uloga, nije se pojavio na sjednici Vijeća sigurnosti, a uloga šefa ruske delegacije na predstojećem summitu G20 u Južnoj Africi dodijeljena je drugome. Kremlj je bio prisiljen demantirati sukob, a glasnogovornik Dmitrij Peskov izjavio je: "Lavrov radi kao ministar vanjskih poslova, naravno", no njegova izjava opisana je kao mlaka potvrda povjerenja.

Lavrov je navodno izazvao bijes američkog državnog tajnika Marca Rubija tijekom 'katastrofalnog' telefonskog razgovora u rujnu što je rezultiralo Trumpovim odbijanjem summita s Putinom u Budimpešti. Ruski mediji tvrde da su dužnosnici Kremlja optužili Lavrova za „sabotažu“ mirovnog procesa, a SAD su ubrzo nakon razgovora uvele nove sankcije Rusiji. Tihonova je, prema izvorima, rekla Putinu da Lavrov ometa postizanje sporazuma.

Sukob se dodatno zakomplicirao pojavom Kirilla Dmitrijeva (50), šefa ruskog državnog fonda i navodnog miljenika, koji je oženjen njezinom najboljom prijateljicom. Dmitriev, koji ima veze s Trumpovom administracijom, smatra se potencijalnim posrednikom u pregovorima. Međutim, Lavrov je navodno pokušao marginalizirati Dmitrijeva, uključujući incident gdje je fizički uklonio stolicu namijenjenu Dmitrievu prije pregovora s Amerikancima. "Lavrov se povezuje s tvrdokornim pristupom. Postao je jastreb koji pogoršava sukobe umjesto da ih ublažava", rekao je Gallyamov.

Ove glasine ukazuju na rastući utjecaj Katerine Tihonove unutar Kremlja. Kao voditeljica Instituta Innopraktika, Tihonova igra ključnu ulogu u visokotehnološkim projektima i zaobilaženju sankcija. Gallyamov tvrdi da je podržava Mihail Kovalčuk, Putinov bliski saveznik. Ranije ove godine, Gallyamov je sugerirao da bi Tihonova mogla biti pripremana za Putinovu nasljednicu, iako ona javno izbjegava veliku medijsku pažnju.

Tihonova je poznata je po luksuznim kozmetičkim tretmanima, uključujući „Vampire Facelift“ koji koristi Kim Kardashian, te botoks i injekcije hijaluronske kiseline. Nakon nekoliko dana izvan javnosti, Lavrov se ponovno pojavio, optužujući SAD za kršenje obećanja iz prošlog susreta Putina i Trumpa na Aljasci. "Amerikanci su nas uvjeravali da će osigurati da Volodimir Zelenski ne ometa mir. Očito su se pojavile poteškoće", rekao je Lavrov za ruske medije, dodajući da Bruxelles i London vrše pritisak na Washington kako bi se fokusirali na vojni pritisak umjesto na diplomatsko rješenje.

Dok Kremlj nastavlja demantirati sukobe, svijet pomno prati hoće li Lavrov, jedan od najdugovječnijih Putinovih saveznika, ostati na čelu vanjske politike ili će Tihonova i njezini saveznici preoblikovati budućnost Rusije.