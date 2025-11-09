Ovaj grad bi mogao postati prva meta ruskog napada? NATO pripremio scenarij koji predviđa i godinu invazije

Usred ledene tundre, između glečera i pod polarnim svjetlom, smješten je Longyearbyen, najsjeverniji grad na svijetu. Ovaj grad na otočju Svalbard dom je za više od dvije tisuće stanovnika, a osim Norvežana ondje žive i brojni Rusi, što ga čini simbolom suživota u arktičkom okruženju, ali i potencijalnom točkom napetosti između Moskve i Zapada.

Prema Der Spiegelu, Svalbard pripada Norveškoj od 1925. godine, temeljem međunarodnog sporazuma kojim je područje proglašeno demilitariziranom zonom. Iako je formalno dio NATO-ova teritorija, sporazum zabranjuje korištenje otočja u vojne svrhe. No, otkako je Rusija napala Ukrajinu 2022. godine, raste zabrinutost da bi ovaj arktički arhipelag mogao postati nova žarišna točka europskih sigurnosnih napetosti.

Na Svalbardu djeluje i ruska državna rudarska kompanija Arktikugol, koja upravlja s nekoliko naselja, uključujući Barentsburg i napušteni Pyramiden. Prema norveškim vlastima, ta su mjesta pod stalnim nadzorom jer se sumnja na moguće kršenje sankcija i ilegalne aktivnosti povezane s Rusijom.

Norveški guverner Svalbarda, Lars Fause, upozorava da bi se sukob između Rusije i Zapada lako mogao preliti i na Arktik. „Čak i ako borbe ne započnu ovdje, posljedice će nas svakako pogoditi“, izjavio je za Der Spiegel. Fause naglašava da Norveška ima pravo na obranu ako bi njezin teritorij bio napadnut, unatoč ograničenjima iz međunarodnog ugovora.

U Oslu se sve češće razmatraju i sigurnosni scenariji. U jednom izvještaju NATO Defence Collegea iz 2024. spominje se čak i mogućnost ruskog desanta na Svalbard 2028. godine, scenarij koji bi testirao jedinstvo saveznika. Iako takve pretpostavke zasad djeluju spekulativno, norveške vlasti priznaju da se geopolitička napetost u Arktiku osjetno povećala.

Unatoč svemu, svakodnevni život na Svalbardu teče „na čudan način normalno“, kaže guverner Fause. Norvežani i Rusi još uvijek surađuju u pojedinim lokalnim pitanjima, no politički i vojni ton iz Moskve sve je oštriji. Norveški premijer Jonas Gahr Støre poručio je prilikom nedavnog posjeta otočju da „Svalbard pripada Norveškoj jednako kao i Oslo“, te dodao da napetosti proizlaze iz ruskog rata protiv Ukrajine, a ne iz odnosa na samom otočju.