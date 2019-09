Ježićev švicarski direktor otkrio kako je povezao otkud je uplaćeno famoznih 5 milijuna eura

Stephan Hürlimann, direktor švicarskih tvrtki Roberta Ježića, nastavio je danas na zagrebačkom Županijskom sudu svjedočiti u nastavku ponovljenog suđenja za aferu Ina-MOL. Svjedočio je video vezom iz Švicarske, a nastavio je odgovarati na pitanja Williama Boycea, britanskog odvjetnika Zsolta Tamasa Hernadija.

Hernadiju, kojeg USKOK tereti da je Ivi Sanaderu dao 10 milijuna eura mita, sudi se u odsutnosti. Hürlimann je kazao kako je na račun Xenoplasta bilo uplaćeno pet milijuna eura te da je trebalo biti uplaćeno 10 milijuna eura. Novac su uplatile tvrtke Ceroma i Hunger Oil, a te tvrtke bile su povezane s MOL-om. Da su bile povezane s MOL-om, Hürlimann je, kako je kazao, sam shvatio. Kako je u iskazu u srpnju naveo da mu je Imre Fazekaš rekao da su to MOL-ove tvrtke, upitan da to pojasni naveo je da je točno ono što je iskazivao u srpnju. Boycea je zanimalo i je li Hürlimann ikada vidio dokaz da su te dvije tvrtke MOL-ove, na što je Hürlimann odgovorio niječno. Iskazivao je i da je on potpisao ugovore između dvije tvrtke i Xenoplasta, no kazao je i da nije znao što je predmet ugovora.

- Znam da je plaćeno pet milijuna eura, a da drugih pet milijuna eura nije plaćeno jer uvjeti ugovora nisu realizirani. To mi je kazao Fazekaš. Ježić mi u kontekstu tih ugovora nikada nije spominjao ni Sanadera ni Hernadija. No nakon što je izašao iz pritvora, kazao mi je da je nasamaren i da je taj novac trebao proslijediti Sanaderu - kazao je Hürlimann.