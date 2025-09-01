Naši Portali
ZAKON O JAVNOJ NABAVI

HUP: 'Prag od 15.000 eura za objavu nabava bio bi vrlo štetan'

storyeditor/2025-09-01/PXL_030725_135046017.jpg
Davor Puklavec/PIXSELL
Autori: Hina, Večernji.hr
01.09.2025.
u 22:37

'Hrvatske naručitelje stavlja se u podređen položaj prema kolegama u ostatku EU'

Hrvatska udruga poslodavaca (HUP) upozorava kako prijedlog izmjena Zakona o javnoj nabavi, kojim je predložena obveza objave svih nabava iznad 15.000 eura, predstavlja ozbiljnu moguću štetu za domaće gospodarstvo te veliko administrativno i financijsko opterećenje. Poslodavci navode da bi takav prag bio jedan od najstrožih u Europskoj uniji.

Dok EU, stoji u priopćenju HUP-a, propisuje pragove od 221.000 eura za robu i usluge te više od pet milijuna eura za radove, Hrvatska bi ovim prijedlogom postala iznimka, s pravilima gotovo deset puta strožima od europske prakse.

"Umjesto većeg povjerenja i transparentnosti, ovim bi se izmjenama postigao suprotan učinak, a to su rast birokracije, usporavanje sustava i dodatni troškovi, osobito za mala i srednja poduzeća. Na godišnjoj razini, prema trenutačno dostupnim podacima, naručitelji su proveli više od 69.200 jednostavnih nabava, od čega je više od 13.270 nabava s vrijednošću preko 15.000 eura." U HUP-u ukazuju na primjere iz drugih članica EU koji pokazuju da se pragovi za jednostavne nabave postavljaju višestruko više – u Sloveniji do 40.000 eura za robu i usluge te do 80.000 eura za radove, a u Austriji do 143.000 eura.

"Činjenica da značajan broj članica EU ima pragove barem dvostruko ili trostruko više od 15.000 eura jasno pokazuje kako se predloženo rješenje u Hrvatskoj ne može smatrati usklađenim s najboljom EU praksom. Uvođenje obveze javne objave za sve postupke jednostavne nabave vrijednosti iznad 15.000 eura ne samo da narušava načelo proporcionalnosti nego i hrvatske naručitelje i ponuditelje ponovno stavlja u podređen položaj naspram kolega u ostatku EU", smatra HUP.

Poslodavci smatraju da se transparentnost i odgovornost mogu jačati na puno učinkovitiji način – digitalnim alatima za e-naručivanje, otvorenim registrima ugovora te revizijskim i nadzornim mehanizmima koji uzorkovanjem provjeravaju rizike kod manjih nabava. Uvođenje praga od 15.000 eura značilo bi da škole, bolnice i druge javne ustanove umjesto brze nabave osnovnih potrepština moraju provoditi dugotrajne formalne postupke. Time bi se usporila isporuka usluga i robe, povećali troškovi i stvorio prostor za pojavu nelojalne konkurencije s ponudama niske kvalitete, smatra HUP.

Javna nabava u Hrvatskoj čini gotovo 13 posto BDP-a, a vrijednost ugovora sklopljenih putem jednostavne nabave iznosi 14 posto od svih sklopljenih ugovora. HUP upozorava i da predložene izmjene Zakona o javnoj nabavi i dalje ne rješavaju pitanje nelojalne konkurencije kompanija iz trećih zemalja. 

