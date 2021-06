'Htio sam uvesti ‘jedan član, jedan glas’ – ali toga se uplašio klan u Komori'

Sukob u Komori medicinskih sestara zaoštrava se. Nakon što je Vijeće iznenada smijenilo predsjednika Komore Marija Gazića a smjenu nisu adekvatno obrazložili, članovi Skupštine (delegati) zatražili su izvanrednu Skupštinu i ona je sazvana 29. lipnja. Jedna od točaka bit će i glasanje o povjerenju članovima Vijeća te poništenje odluke o smjeni predsjednika. Samo koji dan kasnije u našu je redakciju stigao anonimni mail s teškim optužbama na račun Marija Gazića. Na teret mu stavljaju povredu radne dužnosti, trgovinu utjecajem, nepotizam... S dojučerašnjim smo predsjednikom Gazićem prošli svaku od tih optužbi.

Tereti vas se za sklapanje nepovoljnog ugovora o radu s bivšom predsjednicom Komore Slavom Šepec, kojoj je isplaćena otpremnina od 550 tisuća kuna bruto. Jeste li prikrili visinu otpremnine i obmanuli vijećnike?

Bivša predsjednica imala je isti ugovor kao i ona prije nje, ugovori za predsjednika Komore su isti otkad je Komora osnovana 2004. i predviđaju otpremninu u visini 12 plaća u slučaju odlaska u mirovinu. Znači, nisam ja to omogućio. Ja tu otpremninu neću dobiti, imam još 20 godina do mirovine! Dok se pisao Statut i pravila Komore, tek sam počeo raditi i nisam bio u Komori, a bar 13 članica ovog saziva Vijeća i tada su bile članice. Postoji tonski zapis sjednice Vijeća na kojoj je odlučeno da se ide u rebalans proračuna kako bi se isplatila ta otpremnina u bruto iznosu od 480 tisuća kuna. Na pitanje predsjednice Vijeća, nitko nije imao primjedbi i odluka je izglasana, a predsjednica Vijeća potpisala ju je. Ja sam još prije toga dao ostavku na mjesto predsjednika Vijeća jer sam se, odlaskom Šepec u mirovinu, odlučio kandidirati za predsjednika Komore. Šepec je otišla 30. kolovoza, ja sam predsjednikom postao 1. rujna 2019. Također, otpremninu nisam ja isplatio jer je isplaćena prije nego što sam stupio na dužnost predsjednika Komore.

Je li to previsoka otpremnina za jednu komoru, koju financiraju članovi?

Pa ja sam im i predložio da se taj dio o otpremnini za odlazak u mirovinu revidira. Postoji tonski zapis.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL 23.10.2019., Zagreb - Komora medicinskih sestara - predsjednik Mario Gazic. Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL

Posjeduje li Komora jedan ili dva automobila?

Peugeot star 13 godina i s 400 tisuća prijeđenih kilometara je potpuno je amortiziran, knjigovodstvena vrijednost mu je nula i takva imovina se prema propisima ne uključuje u financijske izvještaje. On služi za obavljanje raznih komorskih poslova. Kupljen je polovni Opel Insignia star četiri godine, s prijeđenih 90 tisuća kilometara i on se trenutno amortizira. To je bilo jeftinije nego meni isplaćivati 2 kn/km. Opel je prikazan je u financijskom izvješću. Svake godine imamo vanjsku reviziju financijskih izvješća i uvijek smo prošli bez greške, čak ni s onom primjedbom “sa zadrškom”.

Vijeće komore optužilo vas je za neetičnost, kažu da ste se predstavljali kao volonter u KB Dubrava i da ste to radili unutar radnog vremena.

U KB Dubravu odlazio sam ujutro od sedam do otprilike deset sati, znači odradio bih jedan “ulaz”. Potom bih odlazio u Komoru gdje sam zbog tog boravka u Dubravi ostajao duže nakon radnog vremena. To mogu dokazati mailovima koje sam iz Komore slao nakon 16 sati, do kada je inače radno vrijeme. Zaista je žalosno da se moj humani čin pomaganja medicinskim sestrama i tehničarima u radu s COVID-19 bolesnicima ovako pokušava ocrniti.

Kažu da je podružnicu Bjelovarsko-bilogorske županije preuzeo vaš brat Dario Gazić, a da je za vijećnika Komore izabran vaš kum Bojan Bakić.

Moj brat nije “preuzeo” podružnicu, nego je izabran na legalnoj Skupštini podružnice. Ljudi su glasali za njega vjerojatno jer znaju da je dobar čovjek. Jednako je legalno izabran i Bakić. Obojica su prvostupnici sestrinstva.

Jeste li od ministra Beroša tražili političku zaštitu kad ste smijenjeni? Tvrdi se da je to po stranačkoj liniji jer ste navodno izabrani za vijećnika Bjelovarsko-bilogorske županije na listi HDZ-a?

U HDZ-u, istina, jesam, pristao sam biti na listi, ali nisam ušao u vijeće. Ministru sam poslao pismo u kojem sam naveo da sam nezakonito i nestatutarno smijenjen i da ću pravdu potražiti pravnim putem. Obratio sam mu se kao resornom ministru jer je Komora medicinsko strukovno udruženje, a ne po nekoj stranačkoj liniji. Pa jeste li ikad u mom radu vidjeli da djelujem po političkoj liniji? Dapače, kritizirao sam Ministarstvo zdravstva zbog kvota za medicinske sestre, kao i ministricu socijalne politike zbog položaja medicinskih sestara u sustavu socijalne skrbi.

Uz vas, proziva se i neke druge članove Komore za navodnu trgovinu utjecajem. Tvrdi se da je Verica Alerić zadržala mjesto dopredsjednice Komore zahvaljujući vašoj trgovini otpremninom i da je sazvala Skupštinu sa zahtjevom da se razriješi vijeće komore.

Verica Alerić bila je potpredsjednica Komore i u vrijeme bivše predsjednice Slave Šepec i sada je v. d. predsjednice. Potpredsjednika bira Vijeće na prijedlog predsjednika Komore. Ja nisam htio ženu micati, ima 60 godina, predložio sam je i Vijeće ju je jednoglasno izabralo, kao što ju je biralo i u njezinu prvom mandatu. Ona, međutim, nije samovoljno sazvala sjednicu Skupštine, već je to morala učiniti na zahtjev delegata Skupštine, a sukladno Statutu Komore. Komora je dobila zahtjev više od 20 skupštinskih delegata za sazivanjem izvanredne sjednice i ona je postupila prema Statutu Komore i sazvala sjednicu.

Odakle dolaze ove optužbe i zašto?

Komoru sam otvorio javnosti i članstvu, vodio je što je transparentnije moguće. U planu mi je bila daljnja demokratizacija Komore i uvođenje izbora po modelu jedan, član jedan glas. Dio članova Vijeća upravo se tome protivi jer žele klanovski zadržati kontrolu nad Komorom. O kakvim se kukavičkim ljudima radi najbolje pokazuje da je njihov mail u kojem me pokušavaju diskreditirati lažima, anoniman. Sljedeći tjedan je sjednica Skupštine i, sudeći prema nezadovoljstvu koje je ova protustatutarna i protuzakonita odluka Vijeća izazvalo među sestrinstvom, očekujem da će Skupština stati na stranu zakonitosti i statutarnosti rada u Komori, kao i daljnjeg transparentnog i demokratskog vođenja Komore. Komora mora raditi u interesu svih medicinskih sestara i tehničara, a ne u interesu jednog klana koji želi njome ovladati.

