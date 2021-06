Plenković: Svaki offside bit će sankcioniran. I mali faul će biti penal. Zato je cijepljenje jedini pravi način

Moguće je očekivati da će opreznije države članice Europske unije, poput Njemačke, i u okolnostima velikog otvaranja Europe za masovna putovanja tijekom ljetne sezone reagirati na svako pogoršanje epidemiološke situacije u pojedinim dijelovima Hrvatske, gdje se odmaraju njihovi građani kao turisti. Proizlazi to iz izjava koje su se mogle čuti danas u Bruxellesu, po završetku dvodnevnog summita čelnika EU, na kojemu se raspravljalo i o sprečavanju širenja opasnijeg delta-soja Covida-19 tijekom ljeta u Europi.

Kancelarka Merkel je, podsjetimo, na taj summit došla pokušavajući nagovoriti države koje se znatnije oslanjaju na turizam - a to su države od Grčke preko Hrvatske do Španjolske - da pristanu na bolju koordinaciju u propisivanju karantene za putnike iz regija u kojima dominira opasan delta-soj koronavirusa. Sada je je jedna takva Velika Britanija. Premijer Plenković je izjavio da će Hrvatska i njegova vlada nastaviti same odlučivati tko ulazi u našu zemlju i pod kojim uvjetima. A danas smo ga, po završetku summita, pitali izravno: hoće li, primjerice, Britanci moći dolaziti ovog ljeta kao turisti u Hrvatsku bez dodatnih mjera karantene?

- Imamo jasne kriterije: ili si prebolio, ili imaš potvrdu o cijepljenju, ili imaš negativan test. Hrvatska je turistička zemlja, želimo da oni koji dolaze imaju siguran boravak, da dolaze zdravi i odlaze zdravi. Imate ljude koji bi rekli da nema više Covida-19, sve otvorite, ponašajmo se kao prije. Efekt toga bit će povećani broj zaraženih. Ukoliko bude takvih situacija, u sekundi, bez treptaja, bez imalo empatije će pojedine države članice proglašavati tu i tu županiju žarištem. I reći svojim turistima da ne idu tamo. Svaki ofsajd će odmah biti sankcioniran. I mali faul će biti penal. Zato je cijepljenje jedini pravi način - rekao je premijer Plenković. - Ako se cijepite, pomažete svima nama u Hrvatskoj da živimo normalnije, bolje, financijski stabilnije. Do 1. srpnja imat ćemo isporučeno ukupno 3,3 milijuna doza cjepiva. Iskoristimo tu šansu - dodao je.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Njemačka kancelarka Merkel na svojoj je press konferenciji nakon summita ostavila dojam da nije dogovoreno konačno rješenje, već da će se o toj boljoj koordinaciji, koju želi postići, još nastaviti razgovarati. Njemački novinari pitali su je hoće li Njemačka uvesti granične kontrole unutar Schengena ako se mediteranske države članice budu ponašale tako da primaju sve i svakoga, pa i one turiste koji bi mogli unositi delta-soj u EU, što bi moglo najesen dovesti do četvrtog vala i novih lockdowna.

- Granične kontrole nisu bile dio rasprave. A jesam li zadovoljna time gdje smo sada? Nisam sigurna. Razgovarala sam s grčkim premijerom koji me uvjerava da će putnike, cijepljene Sputnikom ili drugim cjepivom koje nije odobreno od strane EMA-e u EU, dodatno kontrolirati. Moramo zadržati brojke zaraženih na niskoj razini, nastaviti napredak s cijepljenjem i biti oprezni - rekla je Merkel, dodavši kako znanost govori da su protiv delta-soja ljudi najbolje zaštićeni s dvije doze cjepiva, odobrenih u EU. - Samo s dvije doze imat ćete zaštitu od takvih sojeva - dodala je Merkel.

Premijer o Zlati Đurđević: Rezultati su očekivani

Sabor je s 37 glasova za, 81 protiv i 5 suzdržanih odbio prijedlog predsjednika RH Zorana Milanovića da se Zlata Đurđević imenuje za predsjednicu Vrhovnog suda.

- Rezultati su očekivani, ništa se nije moglo ni dogoditi nakon svega ovog. Dalje ćemo vidjet. DSV je već dva puta išlo u proceduru javnog poziva i očekujem da to učine i treći put - kazao je premijer novinarima.

Na pitanje kako komentira tumačenja da dok će on i predsjednik imati tvrdu kohabitaciju da nećemo imati predsjednika Vrhovnog suda Plenković je rekao: - Čije je to tumačenje. Tko je to rekao?-.

- Imamo ustavne ovlasti, imamo zakon, imamo javni poziv, imamo proceduru, imamo kandidate, imamo predlaganje i imamo onoga tko odlučuje. Nema dilema. Predsjednik prema svojim ovlastima predlaže nakon javnog poziva, a Sabor odlučuju. Ne vidim zbog čega se ne bi postigao konsenzus o nekoj novoj osobi - rekao je.