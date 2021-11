Hrvatskoj su za euro važne tri zemlje s najnižom inflacijom, to su sada Malta, Portugal i Grčka

Eurozona bilježi zanimljiv raspon kretanja inflacije, od najnižih 1,4 posto na Malti do više od 8 posto u baltičkim zemljama. U prosjeku, u listopadu je godišnja stopa inflacije u eurozoni bila 4,1 posto, što je najviša razina cijena u posljednjih 13 godina. Kako rastu cijene tako sve zanimljiviji postaju potezi monetarnih vlasti pa je šefica Europske središnje banke Christine Lagarde sve traženija sugovornica na tu temu. Europska središnja banka, međutim, i dalje smatra da je viša inflacija privremena te da će se rast cijena ispuhati tijekom 2022.

– Rast cijena energenata, oporavak potražnje i uska grla u ponudi trenutačno potiču inflaciju. Iako će trebati nešto dulje nego što se očekivalo da inflacija uspori, vjerujemo da će faktori koji potiču rast cijena popustiti tijekom sljedeće godine. I dalje predviđamo da će inflacija u srednjoročnom razdoblju ostati ispod naših ciljeva od 2 posto – rekla je Lagarde prošli tjedan.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL CHRISTINE LAGARDE, šefica Europske središnje banke

Idući je važan sastanak vrha monetarne vlasti u prosincu, kada se očekuje da će Europska središnja banka najaviti smanjen otkup državnih obveznica od ožujka iduće godine. Već i to je lagano stezanje koje će se odraziti na cijenu javnog duga, odnosno kamatne stope na nova državna zaduženja.

Podizanje ključne kamatne stope nije se očekivalo prije 2023. godine, no već sad ima razmišljanja da će središnja banka možda djelovati i ranije te korigirati kamatne stope potkraj iduće godine. Tom se potezu vesele svi koji imaju štednju jer će im konačno vratiti određenu zaradu na ušteđevinu, no ne i dužnici.

Samo dan nakon što je francuska političarka Lagarde uvjeravala da se radi o privremenom inflacijskom trendu, preliminarni podaci za listopadsku inflaciju u Njemačkoj joj nisu išli u prilog jer su cijene skočile 4,6 posto, što je iznad europskog prosjeka za pola postotnog boda. No, iznad prosjeka su i Irska, Belgija, Španjolska i Luksemburg s inflacijom na godišnjoj razini većom od pet posto. Od većih ekonomija prosjek spašavaju Francuska i Italija gdje su cijene u plusu lagano iznad tri posto.

Kako smo mi prošli u listopadu, službeno će se znati sredinom mjeseca, u rujnu je inflacija bila sitno ispod prosjeka eurozone, s kojom se u ovoj fazi važno uspoređivati zbog obaveza koje moramo zadovoljiti na putu za euro. A kad je inflacija u pitanju, ona u novoj članici eurozone može biti najviše 1,5 postotnih poena iznad inflacije u tri članice s najnižim rastom cijena – zasad su to Malta, Portugal i Grčka, koja je sve do ljeta bila u periodu deflacije, no u listopadu su, na godišnjoj razini, cijene u Grčkoj već skočile tri posto. Zasad bismo taj kriterij mogli ispuniti.

Da nema loma na energetskom tržištu, cijene ostalih roba i usluga u eurozoni nalazile bi se u poželjnim okvirima do i oko dva posto, pa ta činjenica daje monetarnim vlastima priliku da se ne žure s dizanjem kamata. U eurozoni su najviše porasle cijene energenata, 23,5 posto u odnosu na prošlogodišnji listopad, a zanimljivo je kako je rast cijena svježe hrane usporio, s 2,6 na 1,4 posto.

