Prikupljeno 157.000 potpisa za Referendumsku inicijativu "Zaštitimo hrvatsku kunu"

Saborski zastupnik Hrvatskih suverenista i predstavnik Organizacijskog odbora referendumske inicijative "Zaštitimo hrvatsku kunu" Marko Milanović Litre izjavio je u subotu u Zagrebu da je u pet dana prikupljeno 157.000 potpisa te da su organizatori zadovoljni tijekom prikupljanja.

Inicijativu za referendum pokrenuli su stranka Hrvatski suverenisti, Hrvatska stranka prava, Neovisni za Hrvatsku i Generacija obnove, a do 7. studenog trebaju prikupiti 368.867 valjanih potpisa građana.

Potpisi se prikupljaju na 250 lokacija u cijeloj zemlji, a građani se tako izjašnjavaju jesu li za to da u Ustav uđe odredba da je novčana jedinica Republike Hrvatske kuna, koja se dijeli na stotinu lipa i da odluku o promjeni novčane jedinice donose birači na referendumu.

"U prvih pet dana zahvaljujući našim volonterima, članovima Hrvatske stranke prava i Hrvatskih suverenista uspjeli smo do jučer do 17 sati prikupiti 157.000 potpisa", rekao je Milanović Litre na konferenciji za novinare na mjesto gdje se prikupljaju potpisi na središnjemu zagrebačkom trgu.

Izrazio je zadovoljstvo dinamikom prikupljanja potpisa.

"U ovom trenutku smo zadovoljni dinamikom prikupljanja potpisa, pogotovo nakon prvog dana i medijske prisutnosti koju smo dobili. Ljudima je puno jasnije za što se zalažemo i koji je naš cilj s ovom referendumskom inicijativom, a to je veća demokracija u Hrvatskoj", rekao je Milanović Litre.

Ocijenio se da se vladajući ignorantski odnose prema njihovoj inicijativi te ustvrdio kako Hrvatska ima pravo odlučiti u kojem će trenutku prihvatiti euro.

"Oni mogu ponavljati svoje mantre da je to već odlučeno na referendumu za ulazak u EU što nije istina. To je polovična istina. Hrvatska ima pravo odlučiti u kojem trenutku će prihvatiti euro. To ne smije biti dekret jedne osobe i njegovih interesa već odluka hrvatskog naroda da odlučuje o svojoj sudbini", izjavio je, uz ostalo, Milanović Litre.

"Mi ćemo se boriti da kuna ostane jer se trenutno nalazimo u najvećoj ekonomskoj krizi u povijesti čovječanstva i ne možemo srljati u novu monetarnu uniju koja će imati svoje interese", rekao je saborski zastupnik Hrvatskih suverenista Milanović Litre.