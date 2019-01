Hrvatski apsurdi: Nemate naljepnicu? Kazna pola milijuna kuna!

Lista naljepnica koje u svom objektu mora imati svaka trgovina ili ugostiteljski objekt poprilično je duga, a kazne za poduzetnike su astronomske. Nužno je imati naljepnicu za fiskalizaciju, a kazna, ako je nemate ili imate staru verziju, može biti i do pola milijuna kuna. Uz nju nužno je imati i naljepnicu o obvezi uzimanja računa. Nije dovoljno imati vatrogasni aparat u objektu, već i naljepnicu kojom se označava mjesto za vatrogasni aparat koja se uglavnom smješta iznad samog aparata. Kazna, ako nema te obavijesti, kreće se od dvije tisuće do 20 tisuća kuna.

U ugostiteljskim su objektima nužne i oznake o dozvoljenom ili zabranjenom pušenju, a čak i ako ih imate, ali su oštećene, može se naplatiti paprena kazna. Apsurd o naljepnicama nastavlja se i kod zaštite potrošača. Tako je od 2016. godine u povijest otišla knjiga žalbe, međutim trgovac, a to je svaki obrtnik ili poduzetnik koji prodaje neku robu ili uslugu, mora istaknuti obavijest o načinu podnošenja prigovora. Ponovno se zahtijeva još jedna obavezna naljepnica u objektu, a zbog nepostojanje takve obavijesti određena je kazna od pet do petnaest tisuća kuna. No tu naljepnicama nije kraj pa tako objekt mora naglasiti da se prostor snima i, naravno, staviti naljepnicu kao upozorenje o tim aktivnostima.

