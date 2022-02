Hrvatska se svrstala, u NATO savez, nije ni nesvrstana ni kvazineutralna

Odlazak vojnika HV-a u Ukrajinu naravno da nije niti će biti tema. Ni naš predsjednik Zoran Milanović nije se trebao toliko uzbuđivati i prisegnuti da on neće dozvoliti da naši vojnici tamo idu, kad to nitko nije ni zatražio. Ukrajina nije članica NATO-a pa se na njezinu obranu ne odnosi članak 5., koji kaže da su “stranke suglasne da će se oružani napad na jednog ili više njih... smatrati napadom na sve njih...” No naš je vrhovni zapovjednik ovdje iskazao i želju da će on, bude li napadnuta neka članica, vidjeti (oko Baltika) hoće li on, ili Sabor dvotrećinskom većinom, dopustiti angažman HV-a. Jest to sve hipotetski, ali dogodi li se takva situacija, od svih će se članica očekivati da sudjeluju u obrani napadnute članice. To i jest svrha NATO-a, on je obrambeni pakt, u koji smo i mi ušli, najviše zbog sigurnosnog kišobrana koji nam pruža to članstvo.

Hrvatska se, dakle, svrstala, nije nesvrstana ni neutralna. Pretpostavka je da je našim starijim građanima još uvijek u glavi jugoslavenska nesvrstanost, odnosno svrstanost s afričkim, južnoameričkim i azijskim zemljama izvan paktova, no tom pokretu više ne pripadamo, a nismo ni u kvazineutralnoj poziciji poput, primjerice, Srbije, koja je prema Rusiji vojno i politički neutralna skoro kao Bjelorusija.

Hrvatska je izabrala pripadnost tom vojno-obrambenom savezu pa onda preuzima i obrambene obveze. Bude li neka članica napadnuta, sudjelovat ćemo u njezinoj obrani, koliko možemo i nakon što to odobre vlasti u RH. Prema tom načelu naši su vojnici odlazili i u NATO-ove vojne misije u svijetu, jer to je dio naše kolektivne sigurnosti. Hrvatska ne mora biti, kao što je to govorio bivši ministar obrane SAD-a James Mattis, “mala zemlja koja se bori znatno iznad svoje kategorije”, ali neće valjda biti ni zemlja koja će se za kolektivnu sigurnost boriti znatno ispod svoje kategorije.

Milanović pak kaže da smo u NATO ponajviše ušli zbog povijesne refleksije i agresivnog komšiluka, Srbije. Dobro to kaže, znači razumijemo se. Pa onda nema razloga da se ne razumijemo i oko toga da u NATO-u ima još malih zemalja koje su gazili susjedi (Baltik) i koje su puno mirnije kad znaju da su ostale članice uz njih. Pa i Hrvatska.