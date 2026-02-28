Možemo li polagati vijenac u Yad Vashenu, a na koncertu vikati 'za dom spremni'

Ruski rat protiv Ukrajine ušao je u petu godinu; porazno je to za sve koji u njemu sudjeluju, osim za Ukrajince koji se hrabro brane. Ruska "specijalna operacija" počela je kao rat protiv Europe; može li završiti kao rat za Europu, ovisi o tome kakav će biti mir. Ni Putin ni Trump ne dokazuju da su spremni za pravedno rješenje. Svi su njihovi planovi poremećeni: ruski predsjednik nije stigao u Kijev ni za četiri godine, kamoli za osam dana; američki predsjednik nije riješio krizu ni u 12 mjeseci, kamoli u 30 dana. Europa nema plana, ali ima još većih briga. U Ukrajini nije do kraja prokockala svoju budućnost, još ima strateškog interesa i gospodarskog potencijala da prestane biti stara mazga koja po ratnom blatu vuče tuđe topove ili, i gore od toga, da postane mitski Sizif koji vlastitu nesreću gura na nebo, a ona joj se u svakoj (ne)prilici vrati u zaprljane ruke. Čekajući da joj konačno dođe Godot i posvijetli njezine vladare, stavila je svoju sudbinu u ruke bruxelleske birokracije i mađarskih birača.
Godinama je Europa rasipala energiju tražeći rješenje za svoje sukobe interesa; oklijevala je na Rubikonu dok je Viktor Orbán švercao europski novac za rusku politiku; dovela se u situaciju da sama sebi nije dostatna, a od Mađara očekuje da je oslobode zločestog dečka
