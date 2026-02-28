Milanović je nekad Orbánu govorio da predstavlja slijepo crijevo Europe, a sad Orbánovim stopama posjećuje Gruziju i gadi EU

Tko je ovo izjavio: "Ne znam ni za jednu tako uspješnu zemlju kao što je Gruzija"? A ovo: "Gruzija je plamen demokracije… Sto puta bolja od nekih trećih država, ali sto puta bolja!"? Ili, o jednoj drugoj omiljenoj mu temi, tko je rekao: "Represivna mašinerija Bruxellesa i dalje djeluje u našoj zemlji"? A ovo: "To je Europska unija, dakle – prostor cenzure"? I je li to onda ista osoba koja je rekla: "Cijenimo prijateljstvo Amerikanaca, jer oni razotkrivaju cenzuru, uplitanje i manipulaciju koja dolazi iz Bruxellesa"? Odgovor je, redom: Viktor Orbán, Zoran Milanović, Viktor Orbán, Zoran Milanović, Viktor Orbán. Našlo bi se još puno primjera, ali shvaćate poantu. Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović – koji je već barem 12-13 godina vodeći euroskeptik među hrvatskim političarima, čovjek koji je kao hrvatski premijer na vrhuncu migrantske krize 2016. govorio za mađarskog premijera Orbána da predstavlja slijepo crijevo Europe – danas zvuči i izgleda kao Orbánov ćato, kao potrčko koji retorički trči za Orbánovim kritikama i uvredama na račun Europske unije s jedne, te hvalospjevima na račun raznih autokratskih režima s druge strane.