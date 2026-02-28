Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 52
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Eksplozije odjekuju Teheranom, Trump se oglasio zlokobnom prijetnjom, Iran lansirao balističke rakete prema Izraelu
Ratna sila na putu prema Iranu: Nosači zrakoplova u Arapskom moru, najveći ratni brod, 100 borbenih aviona napušta baze diljem svjeta...
Ciljali simbol režima? Eksplozija kod ureda Alija Hameneija, evo gdje je premješten vođa
VIDEO SAD sudjelovao u napadu na Teheran: Iranci objavili prve snimke eksplozija
USKORO UŽIVO Tomislav Krasnec i Hassan Haidar Diab o posljedicama napada na Iran
Ubojito precizni američki projektili za napad na Iran kotišteni su i na Balkanu: NATO je njima gađao srpske položaje
Tomislav Krasnec
Autor
Tomislav Krasnec

Milanović je nekad Orbánu govorio da predstavlja slijepo crijevo Europe, a sad Orbánovim stopama posjećuje Gruziju i gadi EU

28.02.2026. u 10:28

Kad treba reći bobu bob, popu pop, a Zoranu Milanoviću da po pitanju Europske unije zvuči kao Orbán, tada ima ljudi, ali nema čovjeka, ni žene, ni nebinarnog

Tko je ovo izjavio: "Ne znam ni za jednu tako uspješnu zemlju kao što je Gruzija"? A ovo: "Gruzija je plamen demokracije… Sto puta bolja od nekih trećih država, ali sto puta bolja!"? Ili, o jednoj drugoj omiljenoj mu temi, tko je rekao: "Represivna mašinerija Bruxellesa i dalje djeluje u našoj zemlji"? A ovo: "To je Europska unija, dakle – prostor cenzure"? I je li to onda ista osoba koja je rekla: "Cijenimo prijateljstvo Amerikanaca, jer oni razotkrivaju cenzuru, uplitanje i manipulaciju koja dolazi iz Bruxellesa"? Odgovor je, redom: Viktor Orbán, Zoran Milanović, Viktor Orbán, Zoran Milanović, Viktor Orbán. Našlo bi se još puno primjera, ali shvaćate poantu. Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović – koji je već barem 12-13 godina vodeći euroskeptik među hrvatskim političarima, čovjek koji je kao hrvatski premijer na vrhuncu migrantske krize 2016. govorio za mađarskog premijera Orbána da predstavlja slijepo crijevo Europe – danas zvuči i izgleda kao Orbánov ćato, kao potrčko koji retorički trči za Orbánovim kritikama i uvredama na račun Europske unije s jedne, te hvalospjevima na račun raznih autokratskih režima s druge strane.

Ključne riječi
Mihail Kavelashvili Gruzija Viktor Orban Zoran Milanović

Komentara 1

Pogledaj Sve
NO
NoStress
10:53 28.02.2026.

A čijim stopama ide HDZ podržavajući ustaštvo?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!