Dok govorimo o Iranu, oči su uprte u Kinu i njezinu obranu reputacije supervelesile

Pregovori oko iranskog nuklearnog programa u Ženevi nastavljaju se u sjeni Trumpovih prijetnji zračnim udarima, za što je u Perzijski zaljev dovukao moćnu američku armadu. Za mnoge analitičare to je znak da se napad na Iran čini neizbježnim jer bi povlačenje tolike sile bez udara izgledalo kao poraz, pa se pregovori u Ženevi vide samo kao traženje opravdanja za rat. Mnogi bi se mogli začuditi kako se još uopće pregovara o iranskom nuklearnom programu ako je Trump u lipnju prošle godine, nakon 12-dnevnih izraelsko-američkih udara na Iran, oglasio cijelom svijetu kako su glavna iranska nuklearna postrojenja u Isfahanu, Fordowu i Natanzu "uništena"? To pobuđuje sumnju da je američki angažman oko iranskog nuklearnog programa samo maskarada za nešto drugo. A to drugo bi bila, naravno, Kina. Zato su, dok govorimo o Iranu, oči u stvari uprte u Kinu i nagađanju o tome kako će Kina reagirati na "drugu fazu" američko-izraelskih udara na Iran. Prema jednima, Peking neće učiniti ništa kako bi izbjegao sukob s Amerikom, bar zasad. Prema drugima, Kina bi mogla pomoći Iranu u stilu zapadnjačke mantre o Ukrajini, prema kojoj Zapad tu samo pomaže u obrani od ruske agresije.
Kina ima još jednu moguću polugu pritiska za odvraćanje napada na Iran, a to je okolnost da Kina danas dominira u svjetskoj proizvodnji i kontroli rijetkih minerala, pa tu polugu može iskoristiti i ovim povodom, kao što ju je već jednom efikasno iskoristila protiv Trumpovih tarifa
Još nema komentara
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Ne propustite
Puni su kemikalija: Ovaj proizvod mnogi kupuju da si olakšaju život, a zapravo se truju
Mađarski ultimatum Hrvatskoj: potvrda transporta ruske nafte do sutra ili prijava Europskoj komisiji
Poznata Splićanka u 49. godini čeka unuče: 'Krenule su mi suze radosnice, to je privilegij'
Kanada ima novi alat za borbu protiv Rusa, stiže i u Europu: 'Zastrašujuće je točan'
Želite prijaviti greške?
Macron mijenja nuklearnu doktrinu, ovo je njegov plan za spas Europe od Putina
Navijači Dinama se moraju pomiriti: Ovo više nije klub koji je pobjeđivao Chelsea i Milan
Imam Admir Muhić: 'Islamski centar gradimo samo donacijama, polovicu sredstava darovali su putnici u prolazu'
Nadolazeća europska zvijezda za VL: Velika je stvar što će on biti s nama, to je prava 'zvijer' od igrača
Još iz kategorije
Koliko plaćamo politikantstvo SNH? I do 10.000 eura u 30 godina, ali prava cijena je erozija novinarstva
Svaki euro krvavo zaradimo, barem oni koji svoj "kruh sa sedam kora" ispišu časno
Boškin poučak – kako od SDP-ove ljevičarke preko nezavisne zastupnice postati HDZ-ova dobra vila
Točno ona reče, svaki pojedinac mora odgovarati za sebe. Ali je onda red i da ona odgovara za svoj politički obrat od 180 stupnjeva za koji nije dobila privolu birača kada ih je prije izbora tu privolu tražila
Zar ćemo i mi, poput Južne Koreje i Kine, mlade trpati u 'lijes-stanove'
Brojne studije pokazale su da život u skučenom prostoru štetno utječe na mentalno i fizičko zdravlje, znatno povećava rizik od anksioznosti, depresije i socijalne izolacije
Hrvatska je i dalje sramotno podijeljena oko Ukrajine - a za to je kriv samo jedan čovjek
Očito niti u Hrvatskoj ne nedostaje onih koji su i dalje protiv vojne pomoći Ukrajini. O Srbiji i Crnoj Gori da ne govorimo
Može li Merz u Pekingu spriječiti deindustrijalizaciju Njemačke?
Zapadni čelnici požurili su u jeku Trumpovih carinskih ratova osigurati tržište za svoje proizvode i tako izbjeći globalnu marginalizaciju
Zabraniti društvene mreže djeci mlađoj od 16 godina znači vratiti kotač unatrag
Sve se utemeljenijom čini teza da je današnja mladež gotovo opipljivo nesretnija u odnosu na prethodne generacije
U Bruxelleskom bunkeru: Kako je izgledao 2013., a kako izgleda danas
Sada Politico javlja da je u podrumu zgrade Vijeća EU uređena posebna soba – "bunker", kažu – za održavanje najosjetljivijih rasprava 27 veleposlanika koji sjede u Coreperu
Od ruske tampon-zone do europskog bedema: Ukrajina za Putina trajno izgubljena
Ukrajinsko članstvo povećalo bi konkurentnost EU i na energetskom, poljoprivrednom i industrijskom planu, kao i u području rijetkih metala
Putinova strateška greška i katastrofalan ‘četverogodišnji blitzkrieg’
Ne dogode li se neki tektonski poremećaji, čini se da će obje zemlje na kraju morati pristati na teške kompromise