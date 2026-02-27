Svakih nekoliko godina ciklički se povlači pitanje plaćanja pretraga privatnoj poliklinici Medikol, čiji su PET/CT uređaji strateški raspoređeno po hrvatskim bolnicama. Ovih dana dr. Ivana Kekin nesmiljeno optužuje kako je riječ o "najvećoj pljački u javnom zdravstvu" jer smo od 2009. godine platili više od 200 milijuna eura zato što nemamo uređaje, koji trenutačno koštaju devet milijuna eura. Prethodno je verbalno zgazila prof. Alena Ružića jer u bolnici koju je donedavno vodio (navodno besplatno?) ordinira Medikolov PET/CT, a on tvrdi da u bolnici nema mjesta za takav uređaj pa ga i nije tražio. Umjesto argumentiranog odgovora, odvratio joj je da je "iritantna više s tim Medikolom".