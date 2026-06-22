Tragedija u Francuskoj: Dvoje male djece preminulo u automobilu usred toplinskog vala

Dvoje male djece u dobi od dvije i četiri godine pronađeno je mrtvo u automobilu na parkiralištu stambene četvrti u jugoistočnom francuskom gradu Carpentrasu, u trenutku kada se zemlja suočava s ekstremnim toplinskim valom i temperaturama koje se penju do 40 Celzijevih stupnjeva, javlja televizija TF1.

Vatrogasci su djecu pronašli u stanju srčanog zastoja u automobilu njihove 33-godišnje majke nakon dojave zaprimljene oko 13.20 sati u ponedjeljak. Unatoč pokušajima reanimacije, liječnici ih nisu uspjeli spasiti. Prema pisanju Le Parisiena, pretpostavlja se da su djeca bez znanja majke ušla u vozilo te su potom ostala zarobljena u njemu.

Tragediju je potvrdilo državno odvjetništvo u Carpentrasu, u departmanu Vaucluse. Istaknuto je kako se točan uzrok smrti još utvrđuje, no da se toplinski val smatra najvjerojatnijim uzrokom. Još nije poznato koliko su dugo djeca bila zatočena u automobilu. Njihovu majku preuzele su hitne službe, a tužiteljica Helene Mourges izjavila je da još nije ispitana, javlja Independent.

Tragedija se dogodila u trenutku kada su temperature u Vaucluseu dosezale 39 stupnjeva Celzija, dok se Francuska nalazi u središtu snažnog toplinskog vala koji je zahvatio velik dio Europe. Od posljedica ekstremnih vrućina u Francuskoj su ovog tjedna već preminule tri osobe u dobi između 80 i 85 godina. Zbog visokih temperatura gotovo 2700 škola priprema se za zatvaranje, a u Bordeauxu se očekuju temperature više od 42 stupnja Celzija. 'Pred nama je, u najmanju ruku, nekoliko dana vrlo, vrlo toplog vremena. Još ne znamo kada će temperature početi padati', izjavila je francuska ministrica zdravstva Stephanie Rist za televiziju TF1.

Francuska meteorološka služba Meteo France objavila je da će čak 49 administrativnih područja biti pod najvišim, crvenim stupnjem upozorenja zbog vrućina. U Parizu su na više lokacija, uključujući Eiffelov toranj, postavljeni rashladni punktovi kako bi se turistima olakšao boravak na otvorenom. Vlasti su istodobno zabranile konzumaciju alkohola tijekom tradicionalnog glazbenog festivala Fête de la Musique kako bi medicinske službe svoju pozornost mogle usmjeriti na najugroženije građane.

Prema podacima europskog ureda Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), u posljednje četiri godine više od 200.000 ljudi u Europi umrlo je od posljedica povezanih s ekstremnim vrućinama. Crveno upozorenje zbog visokih temperatura izdano je i u dijelovima Španjolske, uključujući Baskiju, gdje bi temperature u San Sebastianu mogle dosegnuti 40 stupnjeva Celzija, što je više nego dvostruko iznad povijesnog prosjeka za 22. lipnja. Britanski meteorološki ured također je izdao crveno upozorenje za srijedu i četvrtak, upozorivši da bi ekstremne temperature mogle predstavljati opasnost za život te imati ozbiljne posljedice za zdravlje stanovništva.