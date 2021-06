Hrvatska opet na udaru toplinskog vala. Donosimo preporuke kako se lakše nositi s vrućinom

Svi oni koji su se nadali kako je došao kraj toplinskom valu, nažalost će se razočarati. Od sutra ponovno rastu temperature i Hrvatska će se još jednom naći pod toplinskim udarom.

- Temperature će dosezati 35 stupnjeva i tu neće stati - sredinom tjedna u Zagrebu i Slavonskom Brodu prognozira se i do 38 stupnjeva. Meteorolozi su zbog visokih temperatura izdali žuti meteoalarm - upozorenje za potencijalno opasno vrijeme u središnjoj Hrvatskoj, Rijeci, na Kvarneru i dubrovačkom području. U kopnenom dijelu Hrvatske rashlađenje se očekuje potkraj tjedna, navodi Petra Mikuš Jurković iz DHMZ-a za HRT.

Na snazi od ponedjeljka će opet biti upozorenje na umjerenu opasnost od djelovanja vrućine na zdravlje. Očekuje se da će u Slavoniji, Baranji i zapadnom Srijemu, nakon ugodnog jutra s temperaturom od 15 do 18, danju će biti vruće uz 33 ili 34 stupnja. Prevladavat će sunčano, gotovo i bez oblaka na nebu, a vjetar većinom slab.

- Podjednako vruće i u središnjim predjelima - oko 34. Ujutro razmjerno ugodno sa 16 do 18 stupnjeva. Vjetar većinom slab, južnih smjerova, dok će na sjevernom Jadranu i u gorju popodne zapuhati umjeren jugozapadni vjetar. Gotovo mirno more popodne će zato biti malo valovito. Prevladavat će sunčano, mjestimice uz malu naoblaku te dnevnu temperaturu od 31 do 34 - navodi ugledna meterologija.

Temperatura u Dalmaciji će porasti s 32 do 34, u unutrašnjosti i više, a popodne će pojačati vjetar s mora, koje će zbog toga biti malo, prema otvorenom i umjereno valovito. Na jugu zemlje će sunčano vrijeme popodne popratiti umjeren vjetar s mora, zbog čega će ono uglavnom biti malo valovito. Jutro toplo uz temperaturu od 21 do 24, a danju vruće od 32 do 34.

U utorak i srijedu na kopnu još toplije, danju će biti vruće i vrlo vruće. Prevladavat će sunčano, povremeno uz umjeren, u gorju na udare jak jugozapadni vjetar. U četvrtak su uz pritjecanje nestabilnog zraka izgledni pljuskovi i grmljavina, te okretanje vjetra na sjeverne smjerove, a bit će i manje vruće.

Donosimo preporuke DHMZ-a kako bi što lakše podnijeli visoke temperature.

Rashladite svoj dom

Nastojte rashladiti prostor u kojem živite. Mjerite sobnu temperaturu između 8 i 10 sati, u 13 sati i noću nakon 22 sata. Idealno bi bilo sobnu temperaturu držati ispod 32 °C danju i ispod 24 °C noću. To je posebno važno za djecu ili ako ste osoba starija od 60 godina te ako imate kronične zdravstvene probleme. Koristite hladniji noćni zrak da rashladite svoj dom. Otvorite sve prozore ili rolete tijekom noći i ranih jutarnjih sati kada je vanjska temperatura niža (ako je to moguće).

Klonite se vrućine

Sklonite se u najhladniju prostoriju stana/kuće, posebno noću.Ako stan/kuću ne možete držati hladnim, provedite 2 - 3 sata dnevno u hladnom prostoru (npr. javna zgrada koja je hlađena). Izbjegavajte izlazak u najtoplijem dijelu dana. Izbjegavajte naporan fizički rad. Ako morate naporno raditi činite to u najhladnije doba dana, što je obično ujutro između 4 i 7 sati. Potražite sjenu. Ne ostavljajte djecu ili životinje u parkiranom vozilu.

Redovito koristite kreme sa zaštitnim faktorom od štetnog UV zračenja. Naročitu brigu valja posvetiti novorođenčadi i maloj djeci. Za njih treba koristiti zaštitne kreme s najvećim faktorom. Prilagodite svoje izlaganje sunčevom UV zračenju uvažavajući dnevne promjene vrijednosti UV indeksa.

Rashladite tijelo i pijte dovoljno tekućine

Izbjegavajte boravak na suncu u razdoblju od 10 do 17 sati, poglavito djeca, trudnice, starije osobe i srčani bolesnici te bolesnici oboljeli od šećerne bolesti Tuširajte se ili kupajte u mlakoj vodi. Druga mogućnost je zamatanje u hladne mokre ručnike, hladiti se mokrom spužvom, kupke za noge, itd. Nosite laganu, široku i svijetlu odjeću od prirodnih materijala. Ako idete van, stavite šešir širokog oboda ili kapu i sunčane naočale.

Koristite laganu posteljinu i plahte, po mogućnosti bez jastuka, kako bi izbjegli akumulaciju topline.Pijte redovito, ali izbjegavajte alkohol i napitke s previše kofeina i šećera. Važno je piti dovoljno tekućine ali ne naglo. Jedite češće male obroke. Izbjegavajte hranu bogatu bjelančevinama.

