Vrhunac toplinskog vala: U ovom je gradu jutros u 7 izmjereno više od 30 stupnjeva

Živa na termometru danas će se penjati do 38 stupnjeva Celzijevih zbog čega je Meteoalarm izdao crveno upozorenje za osječku regiju, a ostatak Hrvatske je u narančastom.

Koliko će vruće biti danas dovoljno govori to da je u Splitu na Marjanu već jutros u 7 sati izmjereno 30,2 stupnjeva. U 8 sati na Marjanu je bilo 30,3, u Makarskoj je 29,4 kao i u Hvaru, u Komiži 29,5, u Dubrovniku 29.

Jučer je pak najviša dnevna temperatura izmjerena u Kninu koji se u jednom trenutku pržio na 38,2 stupnja Celzijeva, a ništa bolje nije bilo niti u Imotskom gdje je izmjereno 37,6 stupnjeva. U Metkoviću je izmjereno 37,5, u Makarskoj 36,8, u Slavonskom Brodu 36,6, Osijeku i Sinju 36.

Prema prognozi DHMZ-a, danas će biti pretežno sunčano i vruće, u unutrašnjosti i vrlo vruće. Mjestimice će biti prolazne umjerene naoblake, a na kopnu postoji mogućnost i za poneki lokalni pljusak, uglavnom na istoku zemlje u poslijepodnevnim satima. Puhat će slab i umjeren jugozapadnjak, sredinom dana ponegdje s jakim udarima, a uz obalu i južni i jugoistočni vjetar.

Sutra se pak u unutrašnjosti uz više oblaka očekuju povremeno pljuskovi praćeni grmljavinom, osobito poslijepodne u Podravini. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, u sjevernim predjelima u okretanju na sjeverni i sjeveroistočni, a na Jadranu i sjeverozapadni te jugo. Najniža temperatura od 18 do 22, na obali i otocima od 22 do 25 °C. Najviša dnevna većinom između 30 i 35 °C.