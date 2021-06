7 stručnih savjeta za zaštitu od vrućine: Koje lijekove nipošto uzimati, kako razlikovati sunčanicu od toplinskog udara...

Velike vrućine kakvima svjedočimo već danima nisu bezazlene ne samo za starije i kronično bolesne osobe već za svakoga tko se izlaže suncu. Hitna pomoć ovih dana izlazi na teren i do 30 posto više zbog posljedica toplinskog vala. Često su to samo kratkotrajne nesvjestice, no u ovakvim uvjetima često dođe do dehidracije, sunčanice, toplinskog udara, ali i moždanog i srčanog infarkta. Kad počnu vrućine, liječnici i javnozdravstvene službe stalno ponavljaju preporuke kako se zaštititi od sunca i izbjeći posljedice njegova djelovanja te kako pomoći u slučaju da netko kolabira. Normalna temperatura ljudskog tijela je oko 37 stupnjeva i svako odstupanje ozbiljno utječe na ljudski organizam, a već nekoliko stupnjeva može uzrokovati goleme posljedice.