Hrvatska na udaru novog toplinskog vala, a onda preokret: Stiže drastična promjena vremena

Pretežno sunčano te vrlo toplo i vruće bit će tijekom današnjeg dana. U unutrašnjosti uz prolazno više oblaka mala vjerojatnost za poneki pljusak. Vjetar na kopnu većinom slab. Na Jadranu prijepodne umjerena i jaka bura, poslijepodne sjeverozapadni i zapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 25 do 30 °C, u Dalmaciji do 33 °C. Od subote do ponedjeljka bit će pretežno sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom te vruće, u unutrašnjosti u ponedjeljak i vrlo vruće. Uz prolazno naoblačenje krajem subote i u noći na nedjelju malo kiše ili poneki pljusak moguće je uglavnom na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar slab i umjeren jugozapadni, u nedjelju na istoku prolazno sjeverozapadni. Na Jadranu jugozapadni i južni te jugo. Temperatura zraka će biti u porastu, javlja DHMZ.

Od ponedjeljka do četvrtka stabilno i sve toplije, uz manje naoblačenje koje će u ponedjeljak zahvatiti sjeverozapadne krajeve unutrašnjosti i sjeverni Jadran. Stabilno, toplo i vruće vrijeme zadržat će se do četvrtka, a prema sada dostupnim prognostičkim materijalima u petak se očekuje promjene vremena, povezanu s naoblačenjem sa sjeverozapada i prolaskom hladne fronte, javlja N1.

U petak i subotu, uz pad temperature zraka za 10 do 12 °C, prognozira se grmljavina, udari vjetra i mjestimice obilni pljuskovi. U međurječju Save i Drave moguća je i tuča. Na Jadranu će, uz prolazak fronte, zapuhati jaka do olujna bura.