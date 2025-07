Hrvatski stručnjak: Nekadašnja ugodna ljetna razdoblja su prošlost

Opet nas je poharalo orkansko nevrijeme koje se ovoga puta sručilo na Split i Marjan. Zašto se ta razorna oluja pojavila tako iznenada pa se građanima nije stiglo uputiti nikakvo upozorenje?

- Radilo se o nekoliko dubokih ciklona povezanih s frontama i tzv. olujnim prugama na kojima se javlja izrazita konvekcija. Jadransko područje je osjetljivo kada je temperatura mora dovoljno visoka u odnosu na temperaturu zraka. Međutim, sami okidači i to gdje će konkretno doći do olujne konvekcije nešto je što se još uvijek ne može prognozirati. Ovaj olujni oblak koji je pogodio Split bio je vrlo intenzivan i kratkotrajan. Razvio se nad širim područjem oko otoka Brača i njegova putanja nije se mogla predvidjeti. Radilo se o mini superćelijskom kumulonimbusu. I DHMZ je u slučaju oluje koja je pogodila Split izdao "žuto upozorenje" dva dana unaprijed. Ta se upozorenja još ne izdaju za gradove, već za regije, dok operativni meteorološki modeli ne mogu prognozirati takve kratke i lokalizirane oluje. Na to ćemo čekati još barem desetak godina.

Od stručnjaka se može čuti da će oluje postajati sve jače i sve razornije. Možemo li mi ljudi na bilo koji način utjecati na ublažavanje ili zaustavljanje rasta te njihove razorne moći?

- U principu, možemo, ali na vrlo usporen način jer je klimatski sustav relativno trom. Posebice kad je riječ o morima i oceanima. A naš ljudski utjecaj ponajprije treba ići u smjeru rapidnog smanjivanja proizvodnje plinova staklenika. I to smanjenjem asfaltiranja i betoniranja te povećanjem zelenih, posebice šumskih površina, kao i pojačanjem tzv. albeda. A to je jačina reflektiranog zračenja Zemlje natrag u svemir.

Zbog stvaranja toplinske kupole već u lipnju smo imali desetak pakleno vrućih dana. Zatim je uslijedilo osjetno i naglo zahladnjenje s razornom olujom. Sad nas opet očekuju novi toplinski valovi. Možemo li reći da su nekadašnja normalna, ugodna ljeta prošlo svršeno vrijeme?

Iako će se povremeno dogoditi i neko ugodno ljetno razdoblje ipak je to, u prosjeku, prošlost i može se reći da ide u povijest. A primarni geofizički razlog za to je užurbano zagrijavanje mora i oceana koje neće prestati vjerojatno još nekoliko stoljeća. I na to se sve struke trebaju bolje pripremiti i djelovati zajedno s vlastima, poljoprivredom, prometom, energetikom, odgojem i obrazovanjem, navedimo tek nekoliko ključnih područja.