Hrvatska na udaru nevremena, prijete bujične poplave: Oglasila se civilna zaštita, pogledajte gdje će biti najgore

Hrvatsku danas očekuje kiša, a lokalno može biti i jakih pljuskova s grmljavinom, osobito na Jadranu i predjelima uz njega. Puhat će umjeren južni i jugozapadni vjetar, u gorju i jak, na istoku jugoistočni, navečer u okretanju na sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu vjetrovito uz jak i olujan južni vjetar i jugo koji će naglo okretati na jugozapadni pa sjeverozapadni, najprije na sjevernom dijelu. Prema večeri na sjevernom Jadranu vjetar u slabljenju. Najviša dnevna temperatura zraka između 8 i 13 °C, a na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije većinom između 12 i 17 °C.

DHMZ je izdao upozorenja za riječku, kninsku, gospićku, splitsku i dubrovačku regiju. Ističu da su u prvom dijelu dana moguće urbane i bujične poplave zbog jakih oborina. Oglasila se i civilna zaštita koja je također upozorila na intenzivne oborine koje mogu prouzročiti pojave urbanih i bujičnih poplava.

Prema izgledima vremena, od srijede će biti promjenjivo vrijeme, u unutrašnjosti pretežno oblačno. Na kopnu povremeno slabe oborine, uglavnom kiša i susnježica, u gorju i snijeg, a u petak većinom bez oborine. Na Jadranu u srijedu i četvrtak promjenjivo oblačno, uz mjestimičnu kišu, u srijedu još u Dalmaciji ponegdje i pljuskove i grmljavinu. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, u petak uglavnom slab. Na Jadranu vjetrovito, u srijedu će najprije na sjeveru zapuhati jaka, podno Velebita i olujna bura koja će se u četvrtak proširiti na cijeli Jadran. Krajem petka slabljenje bure te će biti ponovno hladnije.

Istramet je izvijestio kako izražen kišni val prelazi preko Istre i Kvarnera.