FOTO Stiže li i u Hrvatsku 'zvijer s istoka': Prognostičari otkrili kada možemo očekivati snažan ledeni prodor

Iznenadno zagrijavanje stratosfere započelo je, pokrećući jedan od najranijih kolapsa polarnog vrtloga. Najnovije prognoze pokazuju da ovaj kolaps uzrokovan zagrijavanjem stratosfere utječe na niže slojeve, donoseći hladno vrijeme i snježne padaline određenim područjima diljem Sjedinjenih Država i Kanade te Europe. Prema najnovijim analizama portala Severe Weather Europe, ovaj rijedak atmosferski fenomen – koji se u studenom dogodio samo tri puta u posljednjih 70 godina (1958., 1968. i 2000.) mogao bi donijeti značajnu promjenu vremenskih obrazaca diljem sjeverne hemisfere, s naglaskom na hladnije i snježnije uvjete u prosincu 2025. Polarni vrtlog, ogroman sustav niskog tlaka koji se proteže od površine do stratosfere iznad 30 kilometara visine, djeluje poput "zida" koji zimi zadržava arktički hladni zrak na polovima. Kada je jak i stabilan, omogućuje blaže zime u srednjim geografskim širinama, uključujući veći dio Europe i SAD-a. Međutim, poremećaj poput trenutnog SSW-a dovodi do njegova slabljenja ili potpunog kolapsa, što otvara vrata prodorima hladnog zraka prema jugu. Vrhunac poremećaja očekuje se oko 25.–30. studenoga, a utjecaj na površinsko vrijeme obično dolazi s kašnjenjem od 2–4 tjedna, dakle od početka prosinca.

Prognoze su najizraženije za SAD i Kanadu. Jezgra polarnog vrtloga pomiče se prema istočnoj Kanadi i sjeveroistoku SAD-a, što će stvoriti snažan sjeverni tok arktičkog zraka. To znači temperature 2–6 °C ispod prosjeka u većem dijelu kontinenta (osim jugozapada), uz povećanu vjerojatnost snježnih padalina i hladnih valova već od prvih dana prosinca. Prognoze ukazuju na dobru šansu za "bijeli Božić" u mnogim regijama.

Za Europu je slika malo složenija. U prvoj polovici prosinca prevladavat će blaži zapadni i jugozapadni vjetrovi s višim tlakom nad Atlantikom, što bi moglo donijeti topliji početak mjeseca. No, od drugog tjedna prosinca modeli vide sve veću vjerojatnost blokade visokog tlaka sjevernije i niskog tlaka južnije – scenarij koji omogućuje prodor hladnog zraka, poznat kao "zvijer s istoka".

To bi moglo donijeti niske temperature i snijeg u sjevernu, središnju i istočnu Europu, posebno sredinom i krajem prosinca. Iako još postoji nesigurnost (npr. ECMWF ensemble drži blaži scenarij dulje), trend ide prema hladnijem i dinamičnijem vremenu oko blagdana. Meteorolozi ističu da je ovakav rani SSW iznimno rijedak i da povijesni primjeri ukazuju na hladniji prosincu u većini slučajeva. "Ovo nije obična zimska prognoza – radi se o događaju koji može preokrenuti cijelu sezonu", navodi se u analizi Severe Weather Europe. Nadolazeća zima, kažu prognostičari mogla bi započeti snažnije i hladnije nego posljednjih godina.