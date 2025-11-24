Predah, a onda opet nova promjena vremena: Izdana su upozorenja, pogledajte što nas čeka

Sa zapada stiže naoblačenje, povremeno s kišom na sjevernom Jadranu te u Gorskoj Hrvatskoj koja može biti i obilna. Osim kiše u početku, u gorju može biti i susnježice i snijega. U drugom dijelu dana kiše će biti i u Dalmaciji, navečer i u noći i drugdje. Najviša dnevna temperatura od 4 do 9, na Jadranu između 11 i 16 °C.

Utorak donosi pretežno oblačno vrijeme, povremeno s kišom, na Jadranu i u predjelima uz njega lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom. Obilna oborina vjerojatna je najprije na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj, od sredine dana u Dalmaciji. Puhat će umjeren jugozapadni vjetar, u gorju i jak, na istoku jugoistočni, navečer u okretanju na sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu vjetrovito uz jak i olujan južni vjetar i jugo koji će naglo okretati na jugozapadni pa sjeverozapadni, najprije na sjevernom dijelu, zatim i slabjeti. U unutrašnjosti najniža temperatura od 3 do 8, najviša između 8 i 13 °C. Na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije temperatura većinom između 11 i 16 °C. Izdana su upozorenja za nekoliko hrvatskih regija, gospićku, splitsku, riječku, dubrovačku i kninsku.

Prema izgledima vremena DHMZ-a, u utorak pretežno oblačno s kišom, obilnijom na Jadranu i u predjelima uz njega gdje su vjerojatni i lokalni pljuskovi s grmljavinom. Zatim promjenjivo, ponajprije na kopnu i pretežno oblačno, u srijedu mjestimice kiša, češća na Jadranu, moguće i u obliku pljuskova, u gorskim predjelima susnježica i snijeg, osobito tijekom noći i jutra.

U četvrtak je kiša moguća uglavnom na jugu zemlje, dok će najviše sunčanog vremena biti na sjevernom Jadranu. Umjeren južni i jugozapadni, na istoku jugoistočni vjetar u utorak navečer u okretanju na sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu jako i olujno jugo i južni vjetar u utorak u postupnom okretanju na jugozapadni pa sjeverozapadni vjetar, zatim i u slabljenju, najprije na sjevernom dijelu, a tek u noći na srijedu i na jugu. Tijekom srijede na sjevernom će dijelu zapuhati bura koja će navečer jačati pa će u četvrtak biti posvuda vjetrovito uz jaku buru s olujnim, podno Velebita i orkanskim udarima. Temperatura zraka u postupnom padu.

HAK upozorava da su kolnici mokri i skliski u većem dijelu zemlje. Zbog niskih temperatura moguća je poledica, posebice na mostovima i nadvožnjacima. Mogući su odroni.