Hrvatska je od popisa stanovništva izgubila još najmanje 17.000 ljudi

Hrvatska je od popisa stanovništva 2021. izgubila još najmanje 17.000 ljudi, te je lani sredinom godine imala 3,854 milijuna stanovnika. Pokazuje to prošlotjedna procjena Državnog zavoda za statistiku izračunata temeljem popisa stanovništva, prirodnog kretanja i migracijskog salda. U odnosu na popis stanovništva 2021., prema procjeni DZS-a, sredinom 2022. imali smo gotovo 2500 djece do 14 godina manje (550 tisuća) te tri tisuće starijih od 65 godina više (872,2) tisuća. Hrvatska je prema popisu stanovništva iz 2021. imala 3,871 milijun ljudi, no unatoč povećanom priljevu strane radne snage, jer je lani izdana čak 124.121 dozvola za boravak i rad stranim radnicima, očito je da se veliki dio njih ne zadržava dugo u Hrvatskoj.

Osim toga, iseljavanje hrvatskih građana nije zaustavljeno jer se i 2021. iz Hrvatske iselilo više od 40 tisuća ljudi, a broj rođene djece lani je, pak, bio najniži u povijesti jer ih je rođeno samo 33.994 ili čak 2500 manje nego u 2021., prema privremenim podacima DZS-a. Koliko se, pak, hrvatskih građana iselilo u 2022., ti podaci još nisu poznati. Demograf. doc.dr.sc. Stjepan Šterc, voditelj Odsjeka za demografiju i hrvatsko iseljeništvo Fakulteta hrvatskih studija, smatra da smo od popisa 2021. izgubili više stanovnika nego što je to procijenio DZS.

– Sasvim sigurno izgubili smo više od 20.000 ljudi, odnosno gubitak stanovništva je veći od procjene DZS-a jer nam je prirodni pad stanovništva 2021. bio 27.000, a lani oko 24.000 – kaže Šterc.

Nažalost, Hrvatska u kojoj je prosječna starost stanovništva 2021. iznosila 44,3 godine, što nas svrstava u najstarije nacije Europe i svijeta, nezaustavljivo ide prema demografskom slomu. Podsjetimo da će, prema posljednjim projekcijama UN-a iz 2022., Hrvatska 2050. pasti na 3,3 milijuna stanovnika, a 2100. na samo 2,2 milijuna ljudi. Projekcije UN-a za Hrvatsku su dosad bile točne, odnosno čak i optimističnije od stvarnog stanja jer, primjerice, projekcije UN-a iz 2015. pokazivale su da će Hrvatska tek 2030. pasti na 3,9 milijuna stanovnika, a mi smo pali ispod te brojke već na popisu 2021.

Dakle, pokazuje se da su sve ove godine bile realne procjene naših demografa i UN-a na koje je politika odmahivala rukom. I dalje najviše naših iseljenika, njih polovina, odlazi u Njemačku. U Njemačkoj je, prema tamošnjim podacima, 2021. živjelo 434.610 hrvatskih građana, a među njima ih je 64.060 mlađih od 20 godina, dok ih je čak 181.360 u najproduktivnijoj dobi od 20 do 45 godina. Podsjetimo, Hrvatska je u proteklom desetljeću izgubila 10% stanovništva.

>> VIDEO: Demograf Šterc: Nevjerojatan je prirodni pad u RH,u prvih 11 mjeseci smo izgubili preko 21.000 ljudi