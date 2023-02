Samo Hrvatima treba objašnjavati da je Hrvatska sjajno mjesto za život

Živjela je u Hrvatskoj već godinu dana, zaljubila se u Zagreb pa je željela tu još ostati. No, za novu vizu trebala je provesti tzv. nužni izlazak iz RH, pa nakon što prođe šest mjeseci opet se prijaviti za vizu za digitalne nomade. No, kako se u međuvremenu, usput "inficirala" i našim genom za dobro snalaženje, zaobišla je birokraciju i radije se fiktivno zaposlila kod poznanika. Ostala je u Zagrebu, uči hrvatski, sada plaća i porez i jednostavno ne da se istjerati. Riječ je o mladoj Amerikanki koja je u RH došla kao digitalni nomad, no toliko joj je sjeo hrvatski način života da želi ostati. Digitalni nomadi prolaze nam nekako ispod radara, pa nas iznenade procjene da ih u Hrvatsku svaki mjesec dođe oko pet tisuća.