Hrvatska otvara vrata Aziji

Hrvatska u ofenzivi jačanja veza s arapskim i muslimanskim zemljama: nova etapa diplomatskog i gospodarskog otvaranja prema Aziji

Zagreb: Gordan Grlić Radman dao je izjavu za medije nakon sastanka parlamentarne većine
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Autor
Hassan Haidar Diab
08.11.2025.
u 08:57

Otvaranje prema Indoneziji, koja ima više od 270 milijuna stanovnika i snažan gospodarski rast, logičan je korak nakon jačanja odnosa s Jordanom, Irakom i Sirijom.

Hrvatska u ofenzivi jačanja veza s arapskim i muslimanskim zemljama: nova etapa diplomatskog i gospodarskog otvaranja prema Aziji U samo dva mjeseca hrvatska diplomacija pod vodstvom ministra vanjskih i europskih poslova Gordana Grlića Radmana poduzela je niz intenzivnih aktivnosti u arapskom i muslimanskom svijetu. Nakon službenih posjeta Jordanu, Siriji i Iraku, ministar Grlić Radman 9. i 10. studenoga 2025. boravit će u Jakarti, u službenom posjetu Republici Indoneziji – najvećoj muslimanskoj zemlji na svijetu i jednoj od vodećih ekonomija jugoistočne Azije.

U središtu programa bit će razgovori s ministrom vanjskih poslova Republike Indonezije Sugionom, s naglaskom na jačanje političkog dijaloga, gospodarske suradnje i sigurnosnih tema. Predviđeni su i susreti s Ututom Adiantom Wahyuwidayatom, predsjednikom Komisije I. Zastupničkog doma (koja pokriva obranu, sigurnost, vanjske poslove i komunikacije), te s Sofyanom Tanom, predsjednikom Međuparlamentarne skupine prijateljstva Hrvatska – Indonezija.

Ministar će se sastati i s glavnim tajnikom ASEAN-a (Saveza država Jugoistočne Azije) Kao Kim Hournom, kako bi se produbile veze Hrvatske s državama Jugoistočne Azije, osobito u području digitalnih tehnologija, energetike i gospodarstva. Ovaj posjet potvrđuje hrvatsko strateško otvaranje prema Indo-Pacifiku te nastojanja da se pozicionira kao pouzdan partner u regiji koja postaje sve važnija za globalnu ravnotežu moći.

Fokus posjeta bit će gospodarska i poslovna diplomacija, osobito u sektorima obrane, informatičke tehnologije, energetike i izvoza poljoprivrednih proizvoda. Hrvatsko izaslanstvo činit će i predstavnici nekoliko važnih tvrtki:

Agencija ALAN – državno poduzeće za izvoz i uvoz vojne opreme i oružja, koje promovira hrvatsku obrambenu industriju.

B.R.O.S.S. Tehnika – proizvođač preciznih mehaničkih komponenti za industriju, uključujući zupčanike i CNC dijelove. Eureka International Group Logistics – tvrtka specijalizirana za međunarodnu trgovinu, logistiku i održavanje vojnih i civilnih zrakoplova.

Agro Dalmacija – proizvođač i izvoznik svježeg povrća s naglaskom na održivu poljoprivredu.

INPIRIO – inovativna inženjerska tvrtka iz područja energetike, s centrima u Švicarskoj i Hrvatskoj.

U Indoneziji će biti prisutan i Infobip, globalna hrvatska tehnološka kompanija, dok će se Končar pridružiti delegaciji po završetku službenog posjeta.

Ovi diplomatski potezi jasno ukazuju na novu strategiju hrvatske vanjske politike – jačanje prisutnosti u arapskom, muslimanskom i azijskom svijetu kroz kombinaciju političkog dijaloga i ekonomske suradnje. Hrvatska se želi pozicionirati kao vjerodostojan europski partner u regijama koje su sve važnije za energetsku stabilnost, sigurnost i digitalni razvoj.

Otvaranje prema Indoneziji, koja ima više od 270 milijuna stanovnika i snažan gospodarski rast, logičan je korak nakon jačanja odnosa s Jordanom, Irakom i Sirijom. Takvi posjeti imaju i simboličku vrijednost – Hrvatska pokazuje da nije pasivni promatrač globalnih promjena, već aktivni sudionik koji razumije važnost „nove južne osi“ međunarodnih odnosa.

Kombinacija obrambene industrije, energetike, poljoprivrede i IT sektora u hrvatskoj delegaciji otkriva smjer buduće vanjskopolitičke paradigme: gospodarska diplomacija kao temelj međunarodnog pozicioniranja. U tom kontekstu, Indonezija i šira regija ASEAN-a mogu postati vrata hrvatskog utjecaja prema Indo-Pacifiku – prostoru koji danas oblikuje globalnu ekonomsku i sigurnosnu arhitekturu.

Zagreb: Gordan Grlić Radman dao je izjavu za medije nakon sastanka parlamentarne većine
