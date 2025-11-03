Naši Portali
RAZGOVORI NISU PREKINUTI

Grlić Radman: Veleposlanici koje je predložio Milanović sporni jer su izvan sustava

Zagreb: Gordan Grlić Radman dao je izjavu za medije nakon sastanka parlamentarne većine
Luka Stanzl/PIXSELL
VL
Autor
Benjamin Mihoci/Hina
03.11.2025.
u 17:54

Dodao je da je MVEP imao vlastite kriterije poput iskustva, profesionalnosti, poznavanja jezika jer je "služba vanjskih poslova struka" te da svatko u MVEP-u inklinira prema nekom napretku i nitko neće biti sretan ako netko dolazi iz nekog drugog područja djelatnosti "koje apsolutno nema nikakve veze" s diplomacijom.

Osam osoba koje je za veleposlanike predložio predsjednik Zoran Milanović sporne su jer "dolaze izvan sustava", rekao je u ponedjeljak u Zagrebu hrvatski šef diplomacije Gordan Grlić Radman, no napomenuo da razgovori o imenovanjima nisu prekinuti.

Grlić Radman je rekao da je predstavnik ureda predsjednika popis koji je predložilo Ministarstvo vanjskih i europskih poslova ocijenio kao "sjajan", a da su potom dobili protuprijedlog s 23 osobe. "Među njima je bilo i osam ljudi koji su izvan sustava. Mi smo htjeli utvrditi koji su kriteriji, tu nije bilo kriterija. Mi ne možemo prihvatiti činjenicu koju smo čuli od predstavnika ureda predsjednika da svi imaju potvrdu o nekažnjavanju. Što bi to značilo? Da onda svatko tko ima potvrdu o nekažnjavanju može biti veleposlanik?", rekao je Grlić Radman.

Dodao je da je MVEP imao vlastite kriterije poput iskustva, profesionalnosti, poznavanja jezika jer je "služba vanjskih poslova struka" te da svatko u MVEP-u inklinira prema nekom napretku i nitko neće biti sretan ako netko dolazi iz nekog drugog područja djelatnosti "koje apsolutno nema nikakve veze" s diplomacijom. Milanović je prošlog petka kao odgovorne za izostanak dogovora glede rotacije veleposlanika istaknuo Vladu, premijera Andreja Plenkovića i Hrvatsku demokratsku zajednicu, što je nazvao "sramotnim i jadnim".

"Rekao sam, prihvaćam sve što je predložio Plenković i još sam prepustio da predloži tri četvrtine svih mjesta. Ne znam zašto to radim, malo sam neodgovoran prema vlastitoj ustavnoj dužnosti, trebao bih inzistirati na pola-pola, ali nekako, iskreno govoreći, nisam htio tražiti kandidate okolo-naokolo", kazao je Milanović.

"Učinilo mi se ovo kao dobra i kompromisna mjera, ali one koje sam predložio, iza njih i stojim. I to je manjina. Većinu sam prepustio računajući da će dogovor biti rutina, međutim, netko ne želi nikakav dogovor pa onda izmišlja kako su kandidati ovakvi ili onakvi".

Dodao je da je ideja druge strane bila da se ne predlaže nikoga starijeg od 65 godina, da bi došli s prijedlogom nekoliko ljudi starijih od 65 godina. "I preko toga sam prešao, ali nekome, a zna se kome, nije u interesu da se postigne dogovor jer trenutno su sva čelna mjesta u diplomaciji popunjena ljudima koji su izabrani prije nego što sam ja postao predsjednik", ustvrdio je.

"I ako samo jednog ambasadora imenujemo na moj prijedlog, to je erozija pozicije Plenkovića, nažalost, oni tako to gledaju", rekao je Milanović. Međutim, Grlić Radman je naglasio da razgovori nisu prekinuti te da mu nije jasno "zbog čega je trebala takva intervencija predsjednika države".

Rekao je da je Plenković vidio popis, ali da prozivati ga ne dolazi u obzir jer se premijer bavi "državničkim poslovima, a ovo je bilo isključivo pitanje struke i razgovora i pregovora". Nikome nije u interesu ugroziti integritet ovih razgovora, dodao je, sugerirajući da je možda riječ o Milanovićevoj "pregovaračkoj taktici".

Na pitanje medija o tome je li neuobičajeno da u hrvatskoj diplomaciji djeluju osobe koje nisu karijerni diplomati Grlić Radman nije izravno odgovorio, ali je istaknuo da Hrvatska od svoje nezavisnosti radi na usavršavanju diplomacije kao struke te da "od stvaranja hrvatske države imamo izvorne hrvatske diplomate".
Gordan Grlić Radman Zoran Milanović

