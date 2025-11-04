Naši Portali
SPOR OKO VELEPOSLANIKA

Predsjednik uzvratio Plenkoviću: 'Naivno je misliti da MVEP nije politički kontaminiran'

Zoran Milanović i predsjednik Republike Bugarske Rumen Radev dali izjavu za medije
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
1/4
VL
Autor
Benjamin Mihoci/Hina
04.11.2025.
u 16:26

Predsjednik je dodao kako među osobama koje je on predložio ima vrlo uglednih poduzetnika, odnosno "ljudi koji su se tako dokazivali te ljudi koji su kulturi bili nešto"

Teza premijera Andreja Plenkovića da su svi djelatnici Ministarstva vanjskih i europskih poslova stručni diplomati i da HDZ nije "politički kontaminirao" to ministarstvo je naivna, rekao je u utorak hrvatski predsjednik Zoran Milanović. "Ja bih u stvari nakon svih ovih godina HDZ-ovskog zuluma i zlouporaba, trebao prihvatiti naivnu tezu da su svi koji rade (u MVEP-u) na Zrinjevcu struka i da to nije prostor koji je politički kontaminiran od HDZ-a", rekao je Milanović.

Predsjednik je nakon svečane sjednice Pravnog fakulteta povodom 249. obljetnice osnutka i obilježavanja Dana Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu odgovarao na pitanje novinara o premijerovim tvrdnjama da je osam osoba koje je Milanović predložio za veleposlanike došlo "s ceste". Plenković je u ponedjeljak rekao da je "ministar. ... nakon što se javilo 270 ljudi, probrao otprilike 80 i nešto imena, od kojih su svi ljudi koji su barem jednom u svom životu bili dio službe vanjskih poslova ... Nije išao okolo po županijskim organizacijama HDZ-a i tražio veleposlanike. Tu je zlonamjerna insinuacija koja u javnosti ostavlja dojam da je vlada ili ministar predložio 75 članova HDZ-a da sutra postanu ambasadori."

I ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman kazao je u ponedjeljak da je osam osoba koje je predložio Milanović sporno jer "dolaze izvan sustava". Milanović pak je uzvratio da među 70-ak osoba koje je "dopustio" da predloži MVEP "ima takvih političkih maza i šmizli", no da je spreman preko toga prijeći jer je to u interesu procesa.

"A to da ima ljudi s ceste, jesu to ljudi optuženi ili osuđeni za korupciju? Primamo li ih u službu u državnu bolnicu? Vidimo da se i to može", poručio je Milanović, što se odnosilo na bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša koji je u ponedjeljak počeo raditi u KBC-u Sestre milosrdnice,  u sjeni kaznenog procesa u kojem je Beroš optužen za primanje 75.000 eura mita u nabavi medicinske opreme, čime je državni proračun, prema tvrdnjama USKOK-a, oštećen za oko 740.000 eura.

Predsjednik je dodao kako među osobama koje je on predložio ima vrlo uglednih poduzetnika, odnosno "ljudi koji su se tako dokazivali te ljudi koji su kulturi bili nešto". Milanović je kazao i da ne komentira detaljno koga je sve predložio Plenković, ponavljajući da Grlić Radman nema veze s tim, ali da među njima ima "političara kao šodera ili politički jako povezanih osoba".

"Prirodno stanje je da se dogovorimo pola-pola. Ne moramo to reći na takav način, ali netko je gramziv, pohlepan. Pa onda kažem: evo ti tri četvrtine, ali daj više završi tu priču. Plenković je u ponedjeljak ponovio svoje tvrdnje da podjele "pola-pola" između nijedne vlade i predsjednika dosad nije bilo.

Veliki požar u Svetoj Nedelji: Crni dim vidi se kilometrima daleko
