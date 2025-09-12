Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 177
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CHARLIE KIRK
#DRONOVI U POLJSKOJ
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
BREAKING
FBI otkriva detalje o ubojici Charlieja Kirka: 'Imamo ga'
Poslušaj
Prijavi grešku
NOVI ZAMAH PREMA RJEŠENJU

Hrvatska glasala za rezoluciju o budućoj palestinskoj državi bez Hamasa

Aftermath of an Israeli strike on an evacuated residential building, in Gaza City
Dawoud Abu Alkas/REUTERS
VL
Autor
Domagoj Janković/Hina
12.09.2025.
u 21:10

Jedina europska zemlja koja je bila protiv je Mađarska

Hrvatska je u petak bila među 142 zemlje koje su glasale za rezoluciju koju je usvojila Opća skupština UN-a kako bi se dao novi zamah rješenju izraelsko-palestinskog sukoba s dvije države.  Tekst koji su pripremile Francuska i Saudijska Arabija usvojen sa 142 glasa za, 10 protiv - uključujući Izrael i Sjedinjene Države, uz 12 suzdržanih. Jedina europska zemlja koja je bila protiv je Mađarska. 

Dokument poziva na kraj rata u Gazi i pravedno, mirno i trajno rješenje izraelsko-palestinskog sukoba, ali i jasno osuđuje Hamas i zahtijeva da položi oružje. "Osuđujemo napade koje je Hamas počinio 7. listopada protiv civila“ i „Hamas mora osloboditi sve taoce“ koji se drže u Gazi, navodi se u tekstu.

Izrael je, međutim, deklaraciju nazvao sramotnom. "Izrael kategorički odbija odluku Opće skupštine UN-a" koja je "sramotna", objavio je na X-u glasnogovornik izraelskog ministarstva vanjskih poslova Oren Marmorstein, optuživši tu instancu da je "politički cirkus koji nema veze sa stvarnošću".

"U desecima članaka usvojene deklaracije (...) uopće se ne spominje jednostavna činjenica da je Hamas jedini odgovoran za nastavak rata svojim odbijanjem da preda taoce i položi oružje", dodao je.

Deklaracija na sedam stranica rezultat je međunarodne konferencije UN-a u srpnju o višedesetljetnom sukobu koju su organizirale Saudijska Arabija i Francuska. SAD i Izrael bojkotirali su taj događaj. 

"Njujorška deklaracija" poziva na kraj rata u Gazi i pravedno, mirno i trajno rješenje izraelsko-palestinskog sukoba, na temelju istinske provedbe rješenja o dvjema državama".

U kontekstu budućeg prekida vatre spominje se i raspoređivanje "privremene međunarodne stabilizacijske misije" u Gazi, pod mandatom Vijeća sigurnosti UN-a, radi zaštite stanovništva, podrška jačanju kapaciteta palestinske države i pružanja "sigurnosnih jamstava Palestini i Izraelu". Oko tri četvrtine od 193 države članice UN-a priznaje palestinsku državu.

Slijedeći francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, nekoliko zemalja je najavilo svoju namjeru da priznaju palestinsku državu tijekom tjedna Opće skupštine UN-a, koja se otvara 22. rujna. To se smatra dodatnim sredstvom pritiska na Izrael da okonča rat u Gazi, koji je započeo nakon napada Hamasa 7. listopada 2023., ističe agencija France presse.
Ključne riječi
UN Izrael Palestina

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još