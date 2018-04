Hrvatska dva mjeseca bez aerodroma koji radi cijelu noć?

Zračna luka Franjo Tuđman od sutra, 4. travnja, pa najmanje sljedeća dva mjeseca bit će zatvorena noću zbog radova na uzletno-sletnoj stazi.

Dok traju radovi, zrakoplovi na Tuđmanu neće moći slijetati od 22.35 do 6.35 sati, osim ponedjeljkom i petkom kad će se pista zatvarati od ponoći do 6.35 sati. A to bi pak moglo značiti da, dok radovi na zagrebačkom aerodromu traju, Hrvatska neće imati nijednu zračnu luku koja je otvorena cijelu noć. Naime, prema Naredbi o vremenu otvorenosti zračnih luka koju izdaje ministar mora, prometa i infrastrukture, samo ZL Franjo Tuđman mora biti otvoren 24 sata.

Nakon prošlogodišnjeg slučaja kad zrakoplov Croatia Airlinesa na noćnom letu iz Zagreba nje mogao zbog bure sletjeti u Dubrovnik, a na Tuđmanu ga nisu mogli primiti zbog nedovoljnog broja ljudi pa je preusmjeren u Rim, ministar Oleg Butković obećao je da će od ovog ljeta i Zračna luka Split biti otvorena 24 sata.

Ministar dva puta godišnje donosi tu naredbu, za razdoblje od ožujka do listopada i od listopada do ožujka. Za ovogodišnji ljetni red letenja Butković naredbu još nije donio, no kako su nam kazali u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, ona će biti donesena ovih dana i vjerojatno će u njoj stajati da i splitski aerodrom mora biti otvoren cijelu noć. No prije toga, kažu, trebaju se vidjeti financijski parametri takve odluke.

A kad krenu radovi na pisti zagrebačkog aerodroma, može se očekivati da će neki noćni letovi kasniti i da neće uspjeti na vrijeme sletjeti u Zagreb. Za Croatia Airlines najkritičniji su letovi iz Frankfurta, Münchena i Bruxellesa s vremenom dolaska u Zagreba između 22 i 22.35 sati. CA ponedjeljkom i petkom ima i dolazak iz Londona u Zagreb u 23.15 sati, no tim će se danima Tuđman zatvarati u ponoć. U CA očekuju da će im kasniti oko 10 posto tih letova pa su dogovorili sa Zračnom lukom Pula da produlji svoju otvorenost ako za to bude potrebe i da prihvati zrakoplove CA koji ne budu mogli sletjeti u Zagreb.

U CA je, doznajemo, prioritet da njihovi zrakoplovi ne završe u Puli, pa i pod cijenu ostavljanja transferne prtljage i putnika kako bi stigli u Zagreb prije zatvaranja piste.

Oni putnici koji pak završe u Puli umjesto u Zagrebu, do glavnog hrvatskog grada bit će prevezeni autobusima. U CA kažu da su za alternaciju izabrali Pulu, a ne Zagrebu bližu Zračnu luku Rijeka jer na pulski aerodrom lete tijekom cijele godine u redovitom prometu i sukladno tome ondje imaju vlastitu tehničku podršku, svoje operativno osoblje i ugovorne prijevozničke tvrtke za prijevoz putnika i posada. Neke aviokompanije koje na ZL Franjo Tuđman slijeću iza 23 sata morale su prilagoditi svoj red letenja. Tako je, primjerice, Lufthansa svoj noćni let iz Frankfurta u 21.55 sati s dolaskom u Zagreb u 23.10 sati danima kad se pista zatvara u 22.35 sati pomaknula na 21.05 sati s dolaskom u Zagreb u 22.25 sati.