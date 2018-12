Hrvatica najmoćnija žena Bavarske: Merkel je napravila grešku i stvorila veliki nemir

Nisam mogla vjerovati da ću jednog dana ja, dijete hrvatskih gastarbajtera, sjediti u vladi najbogatije regije Njemačke i Europe – kaže Michaela Kaniber (41), ministrica poljoprivrede, prehrane i šumarstva Republike Bavarske. No, dogodilo se upravo to o čemu se, kako kaže, nije usudila ni sanjati ova Imoćanka podrijetlom, prva Hrvatica u bavarskoj Vladi. Dnevni raspored ove uspješne političarke, supruge i majke troje djece krcat je obvezama od jutra do mraka, pa smo uspjeli ugrabiti rijedak slobodni termin tijekom kratkotrajnog boravka u Zagrebu, kamo je stigla s roditeljima i sestrom u posjet obitelji.

– Korijeni se ne zaboravljaju – reći će uz smijeh Michaela Kaniber, rođena Brekalo, rođena 1977. i odrasla u njemačkom Bad Reichenhallu, kao i njezin mlađi brat, dok je najstarija sestra bila rođena u splitskoj bolnici. No, nedugo potom njezini roditelji krenuli su na Zapad, trbuhom za kruhom.

– Moji roditelji Marija i Josip bili su tipični gastarbajteri koji su u 60-ima i 70-ima napustili bivšu Jugoslaviju tražeći bolji život. Ovdje su ga i našli. Otvorili su gostionicu, gdje se čuvala hrvatska tradicija zahvaljujući hrvatskom osoblju, hrvatskim receptima, hrvatskoj kuhinji. Moji roditelji nikada nisu prestali govoriti hrvatski jezik, pa sam ga uz njemački odmalena učila i ja, iako mi često nedostaje vokabular – smije se Michaela koju smo, usprkos njezinoj prirođenoj skromnosti, jako dobro razumjeli.

U politiku zbog revolta

Udala se mlada, a sa suprugom Thomasom koji radi na dužnosti glavnog policijskog komesara, u braku je 20 godina. Rano je postala i majka, no nikada nije zapostavila obrazovanje pa je stekla zvanje stručnjakinje za porezno pravo, a onda joj je jedan običan čin revolta i građanskog bunta otvorio put prema lokalnoj, kasnije i visokoj politici.

– Okidač za ulazak u politiku bio je jedan zakon koji se ticao obrazovanja djece u školi i vrtiću. Nije mi bilo svejedno da politika nameće zakon koji nije fleksibilan za mlade roditelje i to me toliko nerviralo da sam se otišla žaliti političkom zastupniku za naš kotar koji je od mene tražio da mu svoje pritužbe stavim na papir. Vjerojatno je osjetio s koliko se upornosti i strasti zalažem za to pitanje pa me nakon nekog vremena pitao imam li interesa za politiku. I tako me moja mješavina urođenog mediteranskog hrvatskog temperamenta i odlučnosti te njemačke upornosti odvela me u politiku, u Kršćansko-socijalnu uniju (CSU). Htjela sam se boriti za očuvanje kršćanskih i tradicionalnih obiteljskih i društvenih vrijednosti, tako važnih za moju Bavarsku i tako važnih za moju Hrvatsku – prisjeća se Michaela Kaniber.

Politički smjer za nju nije bio dvojben jer je ionako glasala za CSU, a dužnosnike ove stranke poput gradonačelnika i župana upoznala je kao goste obiteljske gostionice.

– Volim ono što, uvjerena sam, voli i većina ljudi: toplinu obiteljskog doma, gledati djecu kako odrastaju u dobre i zadovoljne ljude. I zato nikada ne bih krenula na taj put niti bih se počela baviti politikom da su mi djeca mala – kaže ponosna majka triju tinejdžerica od 19, 18 i skoro 15 godina.

Politički put otpočela je članstvom u vijeću općine Bayerisch Gmain, a ubrzo je izabrana i za predsjednicu ogranka ove stranke u svom kotaru. Sposobnu i ambicioznu političarku u usponu njezini nadređeni gurnuli su u vatru na predstojećim parlamentarnim izborima 2013. godine.

“Prvi put u povijesti Hrvati imaju priliku dobiti svoga zastupnika u bavarskom parlamentu”, bio je jedan od slogana Michaele Kaniber koji je našao put do njezinih birača jer je odnijela premoćnu pobjedu s više od 55 posto glasova i tako ušla u Bavarski parlament. Osim posla zastupnice, u to vrijeme obnaša i dužnosti u odborima za rad i socijalna pitanja, mladež, obitelj i integraciju, te znanost i umjetnost, sve dok joj se pri kraju četverogodišnjeg mandata javio predsjednik bavarske vlade Markus Söder i ponudio joj dužnost u kabinetu poljoprivrede, prehrane i šumarstva. Dakle, dužnost ministrice koju je preuzela ovog proljeća u ožujku.

Foto: DPA/PIXSELL

– Potječem iz ruralnog područja i imam izvrstan odnos sa seljacima pa sam bila počašćena i zahvalna na povjerenju koje mi je ukazao predsjednik vlade Markus Söder kada me imenovao za ministricu. Smatram da je to važan znak i da mi Hrvati u našoj novoj domovini Bavarskoj možemo nešto jednim dijelom zauzvrat dati te da se možemo boriti za najbolje uvjete u Bavarskoj – kaže ministrica Kaniber.

Posla za nju ima napretek jer njezin resor poljoprivrede pokriva čak 900 tisuća ljudi – nakon automobilske industrije poljoprivreda je drugi po važnosti sektor – pa joj je svaki dan novi izazov.

– Dajemo puno novca za sufinanciranje brze i direktne prodaje mlijeka na mljekomatima, za modernizaciju farmi pa i za digitalizaciju poljoprivrede. Primjerice, potičemo kupnju traktora s GPS sustavima ili pak ugradnju čipova koji daju informacije je li krava bolesna, je li pomuzena ili nije. Poticaji za taj projekt su golemi, oko 55 milijuna eura godišnje – govori ministrica Kaniber, koja tijekom uspona političkom i društvenom ljestvicom nije zaboravila svoje korijene kao ni one koji su joj tu dužnost omogućili: njezine hrvatske birače.

– Hrvati su sa mnom dobili nekoga kome će se obratiti za pomoć, nekoga tko razumije njihove potrebe i tko može pridonijeti očuvanju našeg jezika, naših običaja i kulture i kršćanskih i obiteljskih vrijednosti. Osim toga, želja mi je od prvoga dana bolje povezati i podići razinu suradnje između Bavarske i Hrvatske, posebno kulturnu i gospodarsku suradnju – kaže Michaela Kaniber, pa spominje kako se Sveta misa u obližnjoj crkvi, nedaleko od njezina obiteljskog doma, održava svake nedjelje na hrvatskom jeziku, što joj puno znači. Često sluša hrvatske vijesti, a u Hrvatsku navraća tri do četiri puta godišnje: obitelj ljetuje u Brelima, a ne propuštaju ni obilazak majčina rodnog Aržana i očeve Prisike, kao ni odlazak kod obitelji u Zagrebu i Splitu.

Bavarska, sa svojih gotovo 13 milijuna stanovnika, najrazvijenija je savezna republika u Njemačkoj i 15. ekonomija u svijetu, a svoj dom ondje je pronašlo i oko 100.000 Hrvata, tumači Michaela. No, osjećaji su joj, kaže, podijeljeni jer koliko joj je drago da se hrvatska zajednica širi, toliko joj je teško što Hrvati, osobito mladi ljudi, napuštaju domovinu kojoj toliko mogu dati.

– Imam veliko razumijevanje za ljude koji dolaze živjeti u Njemačku jer im je jako teško i jer žele bolji život, kako su, uostalom, rezonirali i moji roditelji. Poput mnogih drugih Hrvata, i oni su također svoju drugu domovinu našli u Njemačkoj gdje žive život s mješavinom radosti i tuge tipičnom za sve naše ljude s dvije domovine u srcu. S druge strane, jako sam tužna zbog iseljavanja iz Slavonije koja je nekad hranila cijelu Jugoslaviju. Rekla bih kako su se Hrvati u Bavarskoj i Njemačkoj na najbolji način uspjeli integrirati jer su Hrvati, ukupno gledano, vrlo vrijedan narod. No, bilo bi mi jako drago da Hrvatska bolje napreduje i da je uspješna na poljima turizma i poljoprivrede, kako bi mladi mogli ostati u domovini – kaže Michaela Kaniber.

Boljitku svoje domovine Hrvatske želi i aktivno pridonijeti pa je tijekom lipnja u posjet primila osječko-baranjskog župana Ivana Anušića, ali i predsjednika hrvatske Vlade Andreja Plenkovića.

Merkel je razočarala

Tijekom karijere, mnogo je puta surađivala s aktualnom kancelarkom Angelom Merkel. Kakav je dojam ostavila na nju, pitamo našu sugovornicu.

Video - Uspon i pad Angele Merkel

[video: 27585 / Specijal o Angeli Merkel]

– Kancelarka posjeduje jaku osobnost. Zna biti jako duhovita, ima jak smisao za humor, ali isto tako i upornost i snagu. Kada je riječ o Njemačkoj ona ima svoje zasluge koje se ponajviše odnose na ekonomski uspjeh postignut glasovitom njemačkom disciplinom. Puno je učinila za našu zemlju, no, na žalost, 2015. godine napravila je veliku grešku kada je širom otvorila vrata migrantima i stvorila veliki nemir u Njemačkoj i u cijeloj Europi. Kancelarka Merkel dobro promisli prije nego što povuče neki potez i zato sam bila tužna što je dopustila cijeli val migranata. Razljutila je mnoge čelnike i građane europskih zemalja, a mene osobno je razočarala – iskreno će bavarska ministrica, dodajući da su “kršćani pozvani da pomognemo i pomogli smo”.

– Bavarska je kao bogata zemlja sudjelovala u brojnim humanitarnim akcijama za migrante, ali svima mora biti jasno da je nama važno da se zna tko to stiže u Europu i Bavarsku. Nadam se da će Europa zajednički nastupiti u politici prema migracijama u smislu da tim ljudima treba pomoći, ali istodobno i sačuvati europske vrijednosti – kaže Michaela Kaniber, koju pitamo kakve su njezine ambicije.

Možda upravo razgovaramo s novom njemačkom kancelarkom?

– Bože sačuvaj – nasmijala se od srca Michaela.

– Što se god više primičem vrhu, to sam poniznija, to se više bojim Boga. Pogledajte moje cipele: ravnih su potplata, više ni štikle ne nosim jer želim dobro osjetiti pod po kojem hodam. Politikom se treba baviti za narod, a ne za sebe. Ja nikad neću zaboraviti da su moji roditelji u Njemačku stigli bez znanja jezika, s tisuću maraka u džepu, da su radili i borili za nas. Tata Josip i danas se rasplače kad shvati da mu je kći ministrica. Jednostavno ne može vjerovati – kaže Michaela Kaniber, čije će riječi, ostaje za vjerovati, čuti i oni koji odlučuju o životima Hrvata u domovini.

Video - Starica zabunom mislila da je Angela Merkel supruga Emmanuela Macrona