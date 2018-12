Merkel šokirala publiku odgovorom o Brexitu

Njemačka kancelarka Angela Merkel nakratko je šokirala okupljene novinare u Bruxellesu u petak kada se činilo da je rekla da će raditi protiv ostanka Velike Britanije u Europskoj uniji ako bi došlo do drugog referenduma.

"Naravno, to ćemo uzeti u obzir. Znate i sami da se pripremamo za takvu mogućnost, ali u terminima onoga što mi je u moći i za što možemo preuzeti odgovornost, učinit ćemo sve kako bi osigurali da se to ne dogodi", odgovorila je Merkel, prije no što li se zakašljala.

Merkel, koja je tijekom EU summita u Bruxellesu patila od prehlade, mislila je da su je pitali što bi učinila u slučaju neuređenog Brexita "bez sporazuma". Njen glasnogovornik brzo joj je rekao da je krivo čula pitanje te je svoj odgovor izmijenila.

"Ah, da", rekla je Merkel. "To je u potpunosti špekulativno pitanje, a ja na takva ne dajem odgovore".

