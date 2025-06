Hrvati zapeli u Španjolskoj zbog incidenta u Zagrebu: 'Za povratak smo potrošili više od 1000 eura'

Zračni promet iz i prema Zagrebu potpuno je stao u nedjelju zbog nesreće manjeg zrakoplova koji je proklizao s piste pri slijetanju. Zatvaranje piste trajalo je čak deset sati, a Međunarodna zračna luka Zagreb ponovno je otvorena tek nešto iza jedan sat u noći. U tom razdoblju otkazano je čak 59 letova – 28 odlaznih i 31 dolazni – što je izazvalo pravi kaos među putnicima i brojne dodatne troškove za one koji su ostali zarobljeni po europskim destinacijama.

Posebno teško bilo je onima koji su s hrvatskom adresom zapeli negdje po svjetu, kao i jedan par u španjolskoj Mallorci. Među njima je i jedan čitatelj 24sata koji se s djevojkom pokušavao vratiti kući, no put se, kako tvrdi, pretvorio u noćnu moru. – Vidjeli smo vijesti oko 15 sati da je avion proklizao u Zagrebu, ali nismo mislili da će to potrajati. Naš let je bio zakazan za 21.50 sati, ukrcali smo se i onda počelo čekanje. Prvo su rekli 20 minuta, ali sjedili smo u avionu više od sat vremena. Kasnije su neslužbeno govorili da bi se aerodrom mogao otvoriti oko ponoći, ali ni tada nije bilo jasno gdje ćemo sletjeti – ispričao je putnik za 24sata.

Kaže da je prava drama počela kad su u pola jedan u noći objavili da se let otkazuje, ali i poručili da će Ryanair pokriti troškove. – Ljudi su se počeli derati na osoblje, oni su im uzvraćali. Rekli su nam da let prebacimo preko aplikacije, ali aplikacija nije radila. Nije bilo letova za Zagreb u naredna dva-tri dana! – opisuje kaotičnu situaciju.

Pokušali su mirno razgovarati sa zaposlenicima na šalteru oko tri ujutro, no ni tada nije bilo pomaka. – Djevojka i ja smo odlučili sami kupiti karte za let iz Münchena pa dalje za Zagreb. Samo za avionske karte dali smo više od 800 eura, a gdje su još hotel, hrana i prijevoz... Znamo da Ryanair nije kriv, već naš aerodrom, ali i dalje očekujemo barem dio povrata – kaže.

Njegov let nije bio jedini pogođen. Na aerodromu je nastao potpuni prometni kolaps, a iz MZLZ-a su u službenom priopćenju poručili: – Tijekom zatvorenosti zračne luke otkazano je ukupno 59 letova. Promet je od jutra normaliziran i odvija se prema redu letenja. Ispričavamo se svim putnicima zbog neugodnosti. Sigurnost nam je apsolutni prioritet, i zato poduzimamo sve potrebne mjere da je održimo na najvišoj razini – navode iz zračne luke. Najviše su pogođene kompanije Croatia Airlines i Ryanair, koje u Zagrebu imaju baze. Procjenjuje se da šteta i dodatni troškovi nastali zbog zatvaranja aerodroma iznose desetke tisuća eura.