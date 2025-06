Zračna luka Zagreb zatvorena za sav promet: Mali zrakoplov proklizao prilikom slijetanja

Zračna luka Franjo Tuđman do daljnjega je zatvorena za sav promet, nakon što je došlo do prokliznuća malog zrakoplova na travnatu površinu uz rub uzletno-sletne staze. Zrakoplov registarske oznake 9A-JIM letio je iz Milana s aerodroma Linarte, a prilikom slijetanja u Zagrebu došlo je do incidenta, neslužbeno pukla je guma na kotačima prilikom slijetanja pa se avion nije uspio zaustaviti na uzletno-sletnoj stazi.

"Zagreb, 08. lipnja 2025. u 15.21 sati je prilikom slijetanja privatnog zrakoplova Air Panonia, tipa Cessna 525, oznake 9A-JJIM došlo do prokliznuća zrakoplova na travnatu površinu uz rub uzletno-sletne staze Zračne luke Franjo Tuđman. U tijeku je postupak priprema za micanje zrakoplova, a Zračna luka Franjo Tuđman je sukladno planu propisanih aktivnosti do daljnjega zatvorena za sav promet. Prema informacijama predstavnika zrakoplovne kompanije Air Panonia let je bio prazan, i nema ozlijeđenih osoba", navodi se iz Zračne luke Franjo Tuđman.

Foto: Čitatelj

"Zračna luka Franjo Tuđman se ispričava putnicima radi kašnjenja u dolasku i odlasku ostalih zrakoplova uzrokovanih ovim događajem", dodaje se te ističe kako će javnost biti obaviještena kada zračna luka bude ponovno otvorena za promet.

Inače, riječ je o luksuznom privatnom zrakoplovu u vlasništvu tvrtke Air Pannonia iz Osijeka, a koja se već dugi niz godina bavi letovima generalne avijacije. Cessna 525 registracije 9A-JIM može primiti šest putnika i dva člana posade. Dvomotorni mlazni zrakoplov ima domet od 2400 kilometara i leti prosječnom brzinom od 720 kilometara na sat. Ovakve tvrtke često su angažirane od strane VIP, odnosno slavnih osoba, a konkretni zrakoplov samo u lipnju odradio je više od 10 privatnih letova, najviše za Italiju.

Tvrtka Air Pannonia postoji od 1993., a počela je s avionima za aviotretiranje, odnosno zaprašivanje iz zraka, 1995. pokrenuli su i pilotsku školu, 2014. dobiva današnji naziv i pokreće biznis VIP i medicinskog prijevoza. Ovaj zrakoplov koji je doživio incident u tvrtki je od 2016. godine, u floti imaju još dva slična primjerka.

Ako je, kako neslužbene informacije ukazuju, do incidenta došlo zbog puknuća gume, onda valja naglasiti da se radi o rijetkom događaju jer vjerojatnost puknuća gume prilikom slijetanja procjenjuje se na 1 prema 100.000 tisuća. Većinom je riječ o incidentima koji ne rezultiraju većom štetom niti po zrakoplov niti po putnike.

Zatvaranje najprometnije hrvatske zračne luke rezultiralo je velikim kašnjenjima i pojedinim otkazivanjima. I dok je dio dolaznih letova preusmjeren na okolne zračne luke poput Ljubljane ili Beča, u odlasku je u višesatnom kašnjenju ili otkazivanju oko dvadesetak letova, što znači da je pogođeno više stotina putnika. Informacije o letovima dostupne su na stranicama MZLZ-a. Neslužbeno, ovakve procedure traju i po nekoliko sati tako da se pretpostavlja da će aerodrom biti otvoren tek kasnije večeras, no o točnom vremenu otvaranja ovisit će brzina izvlačenja Cessne.

Foto: Međunarodna zračna luka Zagreb/Screenshot