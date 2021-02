Pokapaju svoje mrtve u Sloveniji jer nemaju groblje. Zbog koronavirusa to je postalo nemoguće

Stanovnici čak pet naselja u općini Matulji već dugi niz godina su u problemima jer nemaju groblje na svom području, pa su prisiljeni pokapati svoje mrtve u Sloveniji. Upravo zbog toga svoju situaciju mještani opisuju riječima 'Živ Hrvat, mrtav Slovenac'. No, zbog pandemije koronavirusa i novih pravila prelaska granice pokapanje mrtvih pretvorilo se u gotovo nemoguću misiju.

Na konferenciji o toj temi govorili su Ivica Malec i Nevio Klarić, član županijske koordinacije Mosta u Primorsko-goranskoj županiji.

- Dana 29. siječnja svećenik dviju župa krenuo je u slovensko naselje Jelšane kako bi izvršio odred pokopa jer mještani Brca, Lipe, Pasjaka, Rupe i Šapjana nemaju svoje groblje u 21. stoljeću - kazao je Klarić, navodeći kako zbog loših bilateralnih odnosa dviju zemalja kad je riječ o toj temi, mještani dolaze u neugodnosti prilikom prelaska graničnih prijelaza.

- Pravila i iznimke prelaska granice su napisane tako ih svatko može sebi tumačiti. Mještani su osuđeni na dobru volju graničnih policajaca - objasnio je.

Malec je pak naveo kako su kontaktirali lokalni stožer civilne zaštite koji su im pak rekli da nije potrebno kontaktirati Nacionalni stožer civilne zaštite, no oni smatraju kako je to nužno. Slovensko Ministarstvo vanjskih poslova, prema Mostovcima, dalo je prijedlog o dozvoljenom prelasku granice i 12-satnom boravku na teritoriju susjedne države bez obaveznog PCR testa, no hrvatski Stožer se nije oglasio po tom pitanju.