Ovu biljku izbjegavajte u svom vrtu: Komarci su ludi za njom, napravit ćete si više štete nego koristi

Odabir biljaka za vrt nije uvijek jednostavan, osobito ako želite izbjeći vrste koje se nekontrolirano šire i pritom stvaraju dodatne probleme. Jedna od takvih biljaka je invazivni bambus, koja osim invazivnog rasta može privlačiti i komarce – kombinacija koju većina vrtlara želi izbjeći.

Kako piše Hunker, važno je znati da pojam bambus obuhvaća različite vrste trava koje se dijele na one koje rastu u grmovima (neinvazivne) i one koje se šire podzemnim izdancima. Upravo ova druga skupina, poznata kao „running“ ili invazivni bambus, može se vrlo brzo proširiti i preuzeti vrt. Neke vrste, poput zlatnog ili žutog bambusa, često se sade zbog dekorativnih karakteristika, ali mogu narasti i do nekoliko metara godišnje te čak oštetiti staze, ograde ili temelje objekata.

Osim što je agresivan u rastu, ovaj bambus stvara i idealne uvjete za razmnožavanje komaraca. Naime, u njegovim šupljim stabljikama često se zadržava voda, što je savršeno mjesto za razvoj ličinki. Problem je dodatno izražen jer je tu vodu teško uočiti i ukloniti, pa se komarci mogu razmnožavati bez da vlasnici vrta to primijete.

Zbog svega navedenog, stručnjaci savjetuju da se invazivne vrste bambusa uopće ne sade u vrtovima. Iako se njihovo širenje može donekle ograničiti sadnjom u posudama, problem s komarcima i dalje ostaje. Ako vam se sviđa izgled bambusa, bolje rješenje su neinvazivne vrste koje rastu u obliku grma, poput tzv. „clumping“ bambusa ili ukrasnih varijanti. Alternativno, možete odabrati biljke koje prirodno odbijaju komarce i tako dodatno poboljšati boravak u vrtu.