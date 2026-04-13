Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 215
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NEVJEROJATNE TVRDNJE IZ KIJEVA

Ukrajina usred rata provodila tajne svemirske misije: 'Imamo rakete za koje gotovo nitko ne zna...'

Foto: REUTERS
1/6
Autor
Lorena Posavec
13.04.2026.
u 21:25

Nije se radilo o eksperimentima, već o stvarnim borbenim misijama provedenima pod vodstvom tadašnjeg šefa HUR-a Kirila Budanova

Tijekom rata u Ukrajini operativci ukrajinske vojne obavještajne službe (HUR) uspješno su dvaput lansirali nosače raketa u svemir, izjavio je zastupnik Fedir Venislavski, koji predsjeda Pododborom za državnu sigurnost Odbora za obranu Vrhovne rade, u intervjuu za RBC-Ukraine. Prema riječima zastupnika, jedinice ukrajinske vojne obavještajne službe već su u dva navrata lansirale nosače raketa s teritorija Ukrajine u svemir. Prvo lansiranje dosegnulo je visinu veću od 100 kilometara, dok je drugo doseglo 204 kilometra. Oba rezultata službeno su zabilježena tehničkim sredstvima.

"Ovo je jedinstvena situacija za zemlju koja je u sveobuhvatnom ratu. To znači da Ukrajina već ima tehničku sposobnost suprotstaviti se sličnim neprijateljskim sustavima napada i uništiti ih u svemiru", rekao je Venislavski. Naglasio je da se nije radilo o eksperimentima, već o stvarnim borbenim misijama provedenima pod vodstvom tadašnjeg šefa HUR-a Kirila Budanova. "Imamo rakete za koje gotovo nitko ne zna, ali koje su sposobne pogađati neprijateljski teritorij na udaljenostima do 500 kilometara i letjeti hipersoničnim brzinama. Uspješno ih koristimo. No njihova primarna svrha je izvođenje izvanrednih operacija, uključujući one o kojima smo upravo govorili", istaknuo je zastupnik.

Osim tih lansiranja, operativna skupina HUR-a provela je još jednu jedinstvenu misiju - lansiranje nosača rakete iz transportnog zrakoplova na visini od oko 8 kilometara. "To je prvi put učinjeno na europskom kontinentu i tek drugi put u svjetskoj povijesti. Sjedinjene Američke Države to su prvi put ostvarile sredinom 1970-ih. Međutim, naša visina lansiranja predstavlja rekord", naglasio je Venislavski. Ovaj zračni sustav uskoro bi se mogao razviti u "leteću svemirsku luku". Lansiranje raketa iz zraka štedi energiju potrebnu za prolazak kroz guste slojeve atmosfere, čime se znatno povećavaju domet i učinkovitost udara, objasnio je zastupnik. Očekuje se da će se sustav koristiti i u civilne svrhe, kao i za suprotstavljanje ruskim raketama Orešnik. "To su jedinstveni rezultati koje je postigao naš tim pod vodstvom HUR-a. Nastavljamo raditi u tom smjeru", zaključio je Venislavski.

Ključne riječi
Lansiranje raketa rakete Ukrajina

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar Behemot
Behemot
21:37 13.04.2026.

Ako ovo nije zaslužilo novih 90 milijardi eura iz EU u korištenim novčanicama i kožnim torbama onda ne znam što jest.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!