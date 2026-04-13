Ukrajina usred rata provodila tajne svemirske misije: 'Imamo rakete za koje gotovo nitko ne zna...'

Tijekom rata u Ukrajini operativci ukrajinske vojne obavještajne službe (HUR) uspješno su dvaput lansirali nosače raketa u svemir, izjavio je zastupnik Fedir Venislavski, koji predsjeda Pododborom za državnu sigurnost Odbora za obranu Vrhovne rade, u intervjuu za RBC-Ukraine. Prema riječima zastupnika, jedinice ukrajinske vojne obavještajne službe već su u dva navrata lansirale nosače raketa s teritorija Ukrajine u svemir. Prvo lansiranje dosegnulo je visinu veću od 100 kilometara, dok je drugo doseglo 204 kilometra. Oba rezultata službeno su zabilježena tehničkim sredstvima.

"Ovo je jedinstvena situacija za zemlju koja je u sveobuhvatnom ratu. To znači da Ukrajina već ima tehničku sposobnost suprotstaviti se sličnim neprijateljskim sustavima napada i uništiti ih u svemiru", rekao je Venislavski. Naglasio je da se nije radilo o eksperimentima, već o stvarnim borbenim misijama provedenima pod vodstvom tadašnjeg šefa HUR-a Kirila Budanova. "Imamo rakete za koje gotovo nitko ne zna, ali koje su sposobne pogađati neprijateljski teritorij na udaljenostima do 500 kilometara i letjeti hipersoničnim brzinama. Uspješno ih koristimo. No njihova primarna svrha je izvođenje izvanrednih operacija, uključujući one o kojima smo upravo govorili", istaknuo je zastupnik.

Osim tih lansiranja, operativna skupina HUR-a provela je još jednu jedinstvenu misiju - lansiranje nosača rakete iz transportnog zrakoplova na visini od oko 8 kilometara. "To je prvi put učinjeno na europskom kontinentu i tek drugi put u svjetskoj povijesti. Sjedinjene Američke Države to su prvi put ostvarile sredinom 1970-ih. Međutim, naša visina lansiranja predstavlja rekord", naglasio je Venislavski. Ovaj zračni sustav uskoro bi se mogao razviti u "leteću svemirsku luku". Lansiranje raketa iz zraka štedi energiju potrebnu za prolazak kroz guste slojeve atmosfere, čime se znatno povećavaju domet i učinkovitost udara, objasnio je zastupnik. Očekuje se da će se sustav koristiti i u civilne svrhe, kao i za suprotstavljanje ruskim raketama Orešnik. "To su jedinstveni rezultati koje je postigao naš tim pod vodstvom HUR-a. Nastavljamo raditi u tom smjeru", zaključio je Venislavski.