Kreće veliki remont pruga vrijedan 190 milijuna eura

Potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković obišao je u pratnji župana Varaždinske županije Anđelka Stričaka radove na obnovi željezničke pruge na području Varaždinske županije, jednom od najvećih infrastrukturnih zahvata u ovom dijelu Hrvatske. Riječ je o projektu obnove dionica Kloštar – Koprivnica – Varaždin u duljini od 74,7 km i dionice Varaždin – Čakovec u duljini od 11,8 km. Ukupna vrijednost radova iznosi oko 190 milijuna eura, a financiraju se iz Državnog proračuna uz kredit Europske investicijske banke.

Dionica od Kloštra, preko Koprivnice, do Varaždina i Čakovca dio je šire pruge koja je već sagrađena prema Virovitici. Po završetku radova, planiranom krajem 2028. godine, u kontinuitetu ćemo imati oko 90 kilometara pruge. Na toj će dionici vlakovi moći prometovati brzinom od 100 kilometara na sat, što je standard za regionalne pruge. Do sada su na pojedinim dijelovima brzine bile niže – 80, pa čak i 60 kilometara na sat. Važno je naglasiti da bi se, bez ovog remonta, brzina i na dijelovima gdje je trenutačno dopušteno 100 km/h s vremenom morala smanjivati – objasnio je predsjednik Uprave HŽ-a Damir Lončarić. Potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković potvrdio je kako je riječ o najvećem projektu obnove regionalnih pruga.

– Kad je riječ o europskim fondovima, uglavnom smo usmjereni na projekte na glavnim koridorima, koji su znatno veći i financijski zahtjevniji. Budući da iz redovnih sredstava nismo mogli pokriti sve potrebe obnove regionalnih i lokalnih pruga, odlučili smo se za aranžman s Europskom investicijskom bankom, iz čijeg se kredita financira i ovaj projekt. Radovi napreduju vrlo dobro i svi smo zadovoljni. Završetak se očekuje do kraja 2028. godine. Projekt se provodi u fazama, a posebno je impresivan specijalizirani stroj dug oko kilometar, koji obavlja najveći dio radova na pruzi – rekao je Butković naglasivši kako je s ludbreškim gradonačelnikom Bilićem i županom Stričakom razgovarao i o Podravskoj brzoj cesti, kao i o projektu Intermodalnog centra.

– Projekt je već dobrim dijelom razrađen dokumentacijom, a Hrvatske ceste će tijekom ove godine započeti izradu projektno-studijske dokumentacije i za dionicu oko Ludbrega. To je iznimno važno za ovaj kraj jer se time planira rasteretiti promet – posebno tranzitni i teretni – koji sada prolazi kroz lokalne i županijske ceste, što negativno utječe i na sigurnost i na stanje prometnica. Dotaknuli smo se i projekta Intermodalnog centra koji bi objedinio autobusni i željeznički kolodvor na jednoj lokaciji. Grad već izrađuje potrebnu dokumentaciju, a razmotrit ćemo i mogućnosti financiranja iz fondova EU.