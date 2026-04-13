Jakovina: Orbánova Mađarska bila je vezana uz Putina poput nijedne druge europske zemlje, veliko je pitanje može li nova vlast dramatično mijenjati prioritete

"Za Mađarsku su ovo povijesni izbori, jer je Viktor Orbán vladao ukupno 20 godina. S te strane, ovakav poraz, odnosno barem privremeni odlazak iz politike, a možda i njegov odlazak u političku mirovinu, iznimno je važan. Ukupni svjetski kontekst i činjenica da je Orbánova Mađarska bila na vezi s Putinom poput nijedne druge europske zemlje, kao i dolazak američkih dužnosnika u Mađarsku neposredno pred izbore, učinili su ovo svjetskom temom", analizirao je Orbánov pad u emisiji Svijet plus s novinarkom Deom Redžić povjesničar Tvrtko Jakovina.

Kazao je kako je Orbán vjerojatno bio posljednji takav Putinov politički saveznik unutar Europske unije. – Imali smo i gotovo nestvarnu situaciju da su i Putin i Trump bili na istoj strani u mađarskom slučaju podržavajući istog političara, što su željele i mnoge ekstremno desne partije – kazao je Jakovina i dodao: – Veliko je pitanje može li nova vlast dramatično mijenjati vanjskopolitičke prioritete. Mala promjena odnosa s Bruxellesom koji je vrlo pragmatičan vjerojatno će odmrznuti novac koji dolazi iz Europske unije prema Mađarskoj.

S druge strane, Mađarska je trenutačno u boljoj poziciji da može tražiti nešto što prije nije mogla dobiti. Mađare će sada trebati nagraditi i možda će im trebati pokazati da Europa ili Bruxelles priznaje, prihvaća ili cijeni njihovu promijenjenu vanjskopolitičku poziciju. To također može značiti i određenu opasnost. Iako su poražene vrlo problematične ideje koje su dominirale Mađarskom i iz nje izlazile, to može otežati rješavanje jednog od glavnih pitanja – kako će se ubuduće donositi odluke u Bruxellesu. Morat će se raspravljati o pitanju hoće li se tražiti apsolutni konsenzus ili će se primijeniti neka druga formula odlučivanja. Mađari su se možda vratili u 'jato', ali bez obzira na to, treba razmišljati kako će Europa sutra funkcionirati.