SVIJET PLUS S DEOM REDŽIĆ

Jakovina: Orbánova Mađarska bila je vezana uz Putina poput nijedne druge europske zemlje, veliko je pitanje može li nova vlast dramatično mijenjati prioritete

Dea Redžić
13.04.2026.
u 21:06

Pitanje je kako će se ubuduće donositi odluke u Bruxellesu: apsolutnim konsenzusom ili će se primijeniti neka druga formula odlučivanja

"Za Mađarsku su ovo povijesni izbori, jer je Viktor Orbán vladao ukupno 20 godina. S te strane, ovakav poraz, odnosno barem privremeni odlazak iz politike, a možda i njegov odlazak u političku mirovinu, iznimno je važan. Ukupni svjetski kontekst i činjenica da je Orbánova Mađarska bila na vezi s Putinom poput nijedne druge europske zemlje, kao i dolazak američkih dužnosnika u Mađarsku neposredno pred izbore, učinili su ovo svjetskom temom", analizirao je Orbánov pad u emisiji Svijet plus s novinarkom Deom Redžić povjesničar Tvrtko Jakovina.

Kazao je kako je Orbán vjerojatno bio posljednji takav Putinov politički saveznik unutar Europske unije. – Imali smo i gotovo nestvarnu situaciju da su i Putin i Trump bili na istoj strani u mađarskom slučaju podržavajući istog političara, što su željele i mnoge ekstremno desne partije – kazao je Jakovina i dodao: – Veliko je pitanje može li nova vlast dramatično mijenjati vanjskopolitičke prioritete. Mala promjena odnosa s Bruxellesom koji je vrlo pragmatičan vjerojatno će odmrznuti novac koji dolazi iz Europske unije prema Mađarskoj.

S druge strane, Mađarska je trenutačno u boljoj poziciji da može tražiti nešto što prije nije mogla dobiti. Mađare će sada trebati nagraditi i možda će im trebati pokazati da Europa ili Bruxelles priznaje, prihvaća ili cijeni njihovu promijenjenu vanjskopolitičku poziciju. To također može značiti i određenu opasnost. Iako su poražene vrlo problematične ideje koje su dominirale Mađarskom i iz nje izlazile, to može otežati rješavanje jednog od glavnih pitanja – kako će se ubuduće donositi odluke u Bruxellesu. Morat će se raspravljati o pitanju hoće li se tražiti apsolutni konsenzus ili će se primijeniti neka druga formula odlučivanja. Mađari su se možda vratili u 'jato', ali bez obzira na to, treba razmišljati kako će Europa sutra funkcionirati.

svijet plus Tvrtko Jakovina

