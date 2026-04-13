Liječnici dižu alarm: Za deset godina udvostručit će se broj kronično oboljelih od ove bolesti

Među više od 30 tisuća ispitanika iz devet zemalja Europske unije sumnja na kroničnu bolest jetre utvrđena je kod 4,5% ispitanika. Od tog broja postojanje fibroze, tj. ožiljaka na jetri potvrđeno je u 32% odnosno kod 1,6% odraslih u općoj populaciji. U 90% slučajeva uzrok kronične bolesti jetre bila je masna jetra, uzrokovana metaboličkom disfunkcijom ili alkoholom.

Pokazalo je to do sada najveće istraživanje učestalosti neprepoznate bolesti jetre među odraslom europskom populacijom, uključujući Hrvatsku, u čijoj su provedbi sudjelovali liječnici i znanstvenici s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Kliničke bolnice Dubrava. Projekt LIVERSCREEN: Screening for liver fibrosis-population-based study across European countries financirala je Europska komisija u sklopu programa HORIZON 2020. ima za cilj utvrditi prevalenciju neprepoznate kronične bolesti jetre u odraslih osoba iz opće populacije, utvrditi rizične čimbenike povezane s kroničnom bolesti jetre te pronaći neinvazivni alat za rano otkrivanje kronične bolesti jetre u toj populaciji. Rezultati su objavljeni u prestižnom medicinskom časopisu Lancet.

U studiju su uključene odrasle osobe starije od 40 godina bez poznate kronične bolesti jetre. Svima je uzeta anamneza, napravljen fizikalni pregled, učinjene pretrage krvi i tranzijentna elastografija (FibroScan) jetre. – Prevalencija kronične bolesti jetre bila je značajno veća kod bolesnika koji su imali neki od metaboličkih čimbenika rizika: pretilost, šećernu bolest, arterijsku hipertenziju, dislipidemiju, odnosno poremećaj masnoća u krvi, ili pak rizičnu konzumaciju alkohola. Kod osoba bez rizičnih čimbenika bolest je utvrđena u 1,3 posto slučajeva, dok je kod bolesnika s četiri metabolička rizična čimbenika i prekomjernom konzumacijom alkohola pojavnost i do 36 posto – naveo je prof. Ivica Grgurević, profesor na Medicinskom fakultetu u Zagrebu i pročelnik Zavoda za gastroenterologiju, hepatologiju i kliničku prehrani KB-a Dubrava, koji je vodio hrvatski dio istraživanja.

Temeljem dobivenih podataka konstruiran je LiverRisk Score koji se sastoji od osam varijabli (dob, spol, glukoza, kolesterol, AST, ALT, GGT i trombociti) i koji služi za rano otkrivanje fibroze jetre i za predviđanje ishoda kronične bolesti jetre. LiverRisk Score će se kao aplikacija primjenjivati u idućoj fazi istraživanja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, kojom će se obuhvatiti sto tisuća ispitanika. U konačnici će se odlučiti hoće li se uvesti probir na kroničnu bolest jetre.

Od bolesti jetre u svijetu godišnje umire dva milijuna ljudi – jedna od 25 smrti uzrokovana je bolešću jetre. Vodeći uzrok ciroze je alkohol, ali najčešća kronična bolest jetre danas je nealkoholna masna jetra (masna jetra povezana s metaboličkom disfunkcijom – MASLD), od koje u svijetu boluje 32,4% odraslih. MASLD je drugi najčešći uzrok bolesti jetre kod osoba kojima je nužna transplantacija jetre. Za deset godina očekuje se udvostručenje broja bolesnika s uznapredovalom kroničnom bolesti jetre kao posljedicom MASLD-a.

Osobito zabrinjava to što oko 8% djece ima masnu jetru, a taj se udio penje do 45% kod pretile djece. Neprepoznate kronične bolesti jetre tiha su epidemija jer većina bolesti jetre nema prepoznatljivih simptoma dok se ne razviju komplikacije, a tada je bolest u već uznapredovaloj fazi s ograničenim mogućnostima liječenja. Zbog toga je važno rano prepoznati bolesnike u riziku i otkriti bolest u ranoj fazi.