Kuće iz obnove postaju domovi za starije osobe

Ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić boravio je u ponedjeljak u svom prvom radnom posjetu Sisačko-moslavačkoj županiji posjetivši Glinu i Petrinju, gdje je obišao županijska naselja za umirovljenike, uspostavljena nakon potresa, a gdje trenutačno borave oni čiji su domovi oštećeni u potresu, dok se ne završi obnova. Nakon toga naselja koja se sastoje od nizova izgrađenih kuća služit će za starije osobe i biti sastavni dio domova umirovljenika. Naselja su izgrađena u Glini i Petrinji s ukupno više od 135 kuća te je pri kraju i takvo naselje u Sisku. U ministarstvu smatraju da je takav koncept primjenjiv i na cijelu Hrvatsku.

– Smatram da je riječ o iznimno dobrom konceptu koji može poslužiti kao primjer u Hrvatskoj, ali i šire. O tome sam već razgovarao i na europskoj razini, jer se ovakvi modeli uklapaju u smjer europskih politika deinstitucionalizacije i razvoja zajedničkih oblika skrbi. Korisnici mogu zadržati visoku razinu samostalnosti, ali istovremeno imati sigurnost i dostupnu pomoć u slučaju potrebe, bilo zdravstvene, socijalne ili druge vrste. Cilj je smanjiti institucionalizaciju i razvijati oblike života koji kombiniraju samostalnost, ali i sigurnost – rekao je ministar Ružić. Župan sisačko-moslavački Ivan Celjak prezentirao je naselja naglasivši kako su građena tako da u njima mogu boraviti i starije osobe koje se mogu u potpunosti brinuti za sebe, kuhati i spremati, ali i oni s određenim potrebama institucionalne pomoći. Kako se obnova završava, tako se otvara mogućnost stavljanja tih naselja u onu konačnu funkciju.

– Razgovarali smo o organiziranom stanovanju i o tome da postupno stavljamo u funkciju naša županijska umirovljenička naselja upravo u svrhu organiziranog stanovanja. U ruralnim i slabije naseljenim područjima često imamo situacije da u jednom kućanstvu živi samo jedna starija osoba. Kada se pojave određene zdravstvene teškoće i potreba za zdravstvenim uslugama, aktivira se zdravstveni sustav, potom i sustav socijalne skrbi, a nakon povratka u kućanstvo često, zbog općeg stanja, takva osoba završi u nekoj od ustanova. Našim modelom organiziranog stanovanja želimo to prevenirati. Cilj je da starije osobe žive u organiziranom stanovanju u našim županijskim naseljima, u kojima će im biti dostupne sve potrebne zdravstvene i socijalne usluge. Upravo zato umirovljeničko smo naselje u Glini izgradili u neposrednoj blizini Doma zdravlja i Doma za starije osobe – rekao je župan Celjak. U nastavku posjeta ministar i župan obišli su Dom za starije osobe Glina, kompletno obnovljen nakon potresa, te u Petrinji Dom za odrasle osobe na kojem je završena obnova, a u tijeku je uređenje okoliša i opremanje objekta.