Hrvati na udaru gripe: Epidemiologinja otkrila što se događa i trebamo li se zabrinuti

Broj oboljelih od gripe u Hrvatskoj ove je sezone počeo rasti nekoliko tjedana ranije no što je to bilo uobičajeno proteklih deset godina. U proteklih je mjesec i pol dana zaprimljeno 1070 prijava oboljelih, višestruko veći broj od prošlogodišnje sezone, kad je u prvih mjesec i pol zaprimljeno tek 112 prijava oboljelih od gripe. Među 1070 prijava, 404 ih je pristiglo samo u posljednjem tjednu obuhvaćenom HZJZ-ovim izvješćem.

Među oboljelima najviše djece



Najveća stopa prijava gripe na 100 tisuća stanovnika bilježi se u Splitsko-dalmatinskoj, Istarskoj i Dubrovačko-neretvanskoj županiji, a među oboljelima je najviše djece predškolske i školske dobi, dok je najmanja stopa oboljelih među osobama od 65 godina i više. U prvih šest tjedana ove sezone je na bolničko liječenje zbog gripe zaprimljeno 48 oboljelih, od kojih jedan na jedinici intenzivnog liječenja. Lanjske sezone je u isto vrijeme zbog gripe hospitalizirano osmero oboljelih, od kojih dvoje u jedinici intenzivnog liječenja. Prema podacima Nacionalnog referentnog centra za gripu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, tjedno se bilježi oko 6% pozitivnih nalaza na gripu u zadnja dva tjedna. U pozitivnim uzrocima detektirani su virusi gripe A, pri čemu je među subtipiziranim uzorcima potvrđeni virusi gripe A/H1N1pdm09 i A/H3N2.

– Početak rasta broja oboljelih od gripe nešto je uranio i kod nas, kao što je to zabilježeno u Velikoj Britaniji, Španjolskoj, Japanu... Osim toga, od pandemije COVID-a općenito je veći fokus na respiratornim bolestima, testovi su dostupni i u ljekarnama pa se ljudi češće i testiraju. No, tek kad postotak pozitivnih nalaza iz laboratorija bude dva tjedna za redom premašivao 10%, onda ćemo govoriti o zaista velikom porastu oboljelih – kaže nam dr. Iva Pem Novosel, epidemiologinja iz HZJZ-a. Gripa u Europi obično traje od sredine studenog do kraja svibnja, a ove sezone virus gripe počeo je cirkulirati tri-četiri tjedna ranije nego prethodnih sezona i to najviše među školskom djecom. Istodobno se posljednjih tjedana pomalo povećava i cirkulacija respiratornog sincicijskog virusa (RSV), što je uobičajeno za sezonu respiratornih infekcija i od kojeg najčešće obolijevaju djeca mlađa od pet godina. Virus SARS-CoV-2 stagnira ili se manje javlja.

Cijepljenje za rizične skupine



Cijepljenje je učinkovit način zaštite, a tome u prilog govori i činjenica da je najmanje oboljelih iz skupine starijih od 65, populacije koja je najviše svjesna rizika pa se najčešće i cijepe. U Hrvatskoj još uvijek traje cijepljenje upravo za rizične skupine – starije, kronično bolesne, trudnice, za koje je cijepljenje besplatno, a vrlo skoro će, kažu nam u HZJZ-u, ići uputa da se cjepiva mogu koristiti i za opću populaciju.