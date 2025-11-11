Štampar uvodi nove termine za cijepljenje protiv gripe i COVID-a: 'Zaštitite svoje zdravlje'

Radi što veće dostupnosti građanima, cijepljenje protiv gripe i COVID-a 19 privremeno će se provoditi i u poslijepodnevnim terminima i to srijedom od 16 do 19 sati u Službi za epidemiologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, Mirogojska cesta 16, javljaju u Zavodu.

"Pozivamo sve zainteresirane građane, koji imaju povećan rizik od komplikacija i to:

osobe, uključujući i djecu, s kroničnim oboljenjima, posebice oboljenjima srca i pluća, a posebno djecu s oštećenom plućnom funkcijom (cistična fibroza, kronična astma, bronhopulmonalna displazija) i s kongenitalnim manama te odrasle i djecu s kroničnim bolestima metabolizma (uključujući dijabetes mellitus), kroničnim bolestima bubrega, hemoglobinopatijama i oštećenjem imunog sustava (uključujući HIV infekciju),

djecu i adolescente (od 6 mjeseci do 18 godina) na dugotrajnoj terapiji lijekovima koji sadrže acetilsalicilnu kiselinu (radi izbjegavanja nastanka Reye sindroma uz influenzu),

u slučaju da se neka od osoba za koje je cijepljenje preporučljivo, zbog svog zdravstvenog stanja ne može cijepiti (kontraindikacija), umjesto nje se pod istim uvjetima mogu cijepiti osobe iz njezine bliske okoline, na primjer kućni kontakti (uključujući djecu), osobe koje pružaju kućnu medicinsku njegu i sl.,

zdravstvene radnike,

trudnice,

osobe životne dobi 65 godina i starije i

štićenike domova za starije osobe te institucija za njegu kroničnih bolesnika (bez obzira na dob, uključujući i djecu), kao i radnike domova za starije osobe te institucija za njegu kroničnih bolesnika,

da iskoriste priliku i zaštite svoje zdravlje na vrijeme. Više informacija o cijepljenju protiv gripe i docjepljivanju protiv COVID-a 19 potražite ovdje.", napominje se u priopćenju Štampara.