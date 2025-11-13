Nova sezona gripe počinje prije vremena: Što trebate znati

Gripe svake zime pogode milijune, no čini se da je ovog ljeta došlo do nečeg neobičnog. Sezonski virus gripe neočekivano je mutirao tijekom ljeta. Čini se da zaobilazi dio našeg imuniteta, pokrenuo je sezonu gripe više od mjesec dana ranije i riječ je o tipu gripe za koji povijest sugerira da je ozbiljniji.

NHS je stoga izdao hitni apel za cijepljenje protiv gripe, dok raste strah da bi nas mogla čekati teška zima. Postoji mnogo nijansi i neizvjesnosti, ali vodeći stručnjaci za gripu tvrde da ih ne bi iznenadilo da ovo bude najteža sezona gripe u deset godina. „Nismo dugo vidjeli virus ovakvih karakteristika, ove dinamike su neobične”, kaže prof. Nicola Lewis, ravnateljica Svjetskog centra za gripu pri Institutu Francis Crick. „Zabrinjava me, apsolutno. Ne paničarim, ali zabrinuta sam”, dodaje.

Znanstvenici prate evoluciju virusa gripe jer oni stalno mutiraju, a sezonsko cjepivo protiv gripe mora se svake godine ažurirati kako bi bilo učinkovito. Ta evolucija slijedi ritam poznat kao „shift i drift”. Većinu vremena virus se polako mijenja, a povremeno dođe do nagle, značajne mutacije. To se dogodilo u lipnju ove godine, piše BBC.

Sedam mutacija pojavilo se u soju H3N2 sezonske gripe, što je dovelo do „brzog povećanja” izvještaja o mutiranom virusu, kaže prof. Derek Smith, ravnatelj Centra za evoluciju patogena pri Sveučilištu Cambridge. Neobično je što se to dogodilo izvan sezone gripe, usred ljeta na sjevernoj hemisferi. „Gotovo je sigurno da će se virus proširiti po cijelom svijetu, tako da će se iz tog kuta gledanja brzo pojaviti”, kaže prof. Smith.

Do rujna, kada su se djeca vratila u školu, noći su se produljile, a temperature počele padati, zabilježen je porast slučajeva. Točno što mutacije čine još se istražuje, ali vjerojatno pomažu virusu da zaobiđe dio imuniteta koji smo izgradili tijekom godina kroz infekcije i cjepiva.

Posljedica je da virus lakše inficira ljude i širi se, upravo zbog toga sezona gripe u Velikoj Britaniji i drugim zemljama, uključujući Japan, počinje toliko rano. Ako se virus može lakše širiti, ne mora čekati povoljnije zimske uvjete – kada više boravimo u zatvorenom, grijemo stanove i zatvaramo prozore – da započne sezona gripe. „Već smo daleko ispred”, kaže prof. Lewis. „Mislim da će ovo biti jaka sezona gripe.”

Ako se sjećate R-brojeva iz pandemije (broja ljudi na koje jedan zaraženi prenosi virus), oni sugeriraju da novi mutant ima prednost. Sezonska gripa obično ima R-broj oko 1,2, dok je rani procijenjeni R-broj za ovu godinu 1,4, kaže prof. Lewis. Dakle, vrlo grubo, ako 100 ljudi ima gripu, oni bi u tipičnoj godini prenijeli virus na 120, a ove godine na 140.

„Vrlo je vjerojatno da će ovo biti teška sezona gripe i da će se dogoditi vrlo brzo – već smo duboko u njoj”, kaže prof. Christophe Fraser s Instituta za znanost o pandemijama pri Sveučilištu Oxford. „Postoje indikatori da bi ovo moglo biti gore od nekih sezona gripe koje smo vidjeli u posljednjih 10 godina.” U tipičnoj sezoni gripe, oko jedne od pet osoba se zarazi, no ove bi godine taj udio mogao biti veći, upozorava.

No sve ove prognoze i dalje su obavijene neizvjesnošću. Neki se oslanjaju na Australiju, koja je ove godine imala najtežu sezonu gripe u povijesti, iako nije imala isti mutirani H3N2 koji sada cirkulira. Virus se vrlo dobro širi među djecom u školskim dvorištima, ali imunitet desetogodišnjaka bit će vrlo različit od imuniteta njihovih baka i djedova, čija su obrambena svojstva oblikovana kroz šest puta više sezona gripe.

Zato će stručnjaci pomno pratiti kada virus počne pogađati starije dobne skupine u nadolazećim tjednima. Povijest sugerira da je oblik gripe s kojim se suočavamo ove godine ozbiljniji, osobito za starije osobe. Postoji više tipova gripe, a možda ste čuli za neka imena poput H1N1 svinjske gripe, koja je izazvala pandemiju 2009., ili H5N1, gripe koja trenutno ubija ptice širom svijeta. Nove mutacije dogodile su se u grupi H3N2 influenze.

„H3 je uvijek jači virus, opasniji, s većim utjecajem na populaciju”, kaže prof. Lewis. Vrijedi zapamtiti da neki od nas mogu dobiti gripu i ne razviti nikakve simptome, dok drugi odjednom dobiju groznicu, bolove u tijelu i iscrpljenost – a virus može biti smrtonosan za starije i ranjive skupine. Prošle je godine od gripe umrlo gotovo 8.000 ljudi, a u sezoni 2022./23. broj umrlih bio je gotovo 16.000. NHS već predviđa tešku sezonu gripe.

Jasna preporuka je cijepljenje protiv sezonske gripe, NHS u Engleskoj izdao je „SOS za cjepivo protiv gripe”, istaknuvši da je u sljedećem tjednu dostupno 2,4 milijuna termina za cijepljenje. Prof. Lewis tvrdi da je ovo „apsolutno najvažnija godina” za cijepljenje i da „ako vas je vaš liječnik pozvao, molim, cijepite se što prije”.

No ovogodišnje cjepivo nije savršeno usklađeno s mutiranim virusom. Odluka o dizajnu cjepiva donesena je u veljači kako bi bilo dovoljno vremena za proizvodnju milijuna doza – a novi mutant pojavio se tek u lipnju. „Djelomična zaštita bolja je od nikakve, ali ove godine vjerojatno će biti godina u kojoj će zaštita biti manja nego u godinama kada je podudaranje bolje”, kaže prof. Fraser. „Nije idealna situacija.”

Cjepivo i dalje potiče tijelo na proizvodnju protutijela koja mogu prepoznati i vezati se za virus gripe. Najveće prednosti očekuju se u smanjenju težine bolesti, a ne u sprječavanju same infekcije ili usporavanju širenja virusa. Cjepivo štiti protiv više sojeva gripe, od kojih svaki može izazvati vlastite valove infekcija. „Koji god sojevi cirkulirali ove zime, možemo biti sigurni da će cjepivo ipak pomoći u pružanju zaštite najugroženijima od razvoja ozbiljne bolesti i hospitalizacije”, kaže dr. Mary Ramsay, ravnateljica programa javnog zdravstva pri UK Health Security Agency.

U međuvremenu, liječnicima je poslana uputa da rano antiviralno liječenje smanjuje rizik od komplikacija gripe. Japan također prolazi kroz ranu sezonu gripe i zatvorio je škole kako bi obuzdao izbijanja virusa. Nisu u pitanju lockdowni u stilu Covid-a, već kratkotrajne mjere koje zemlja koristi za prekid širenja virusa. Nitko ne zna sa sigurnošću što će se dogoditi u narednim mjesecima. „Možda sve nestane već sljedeći tjedan”, kaže prof. Lewis, „ali ne mislim da hoće.”