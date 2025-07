Hrvati do stana samo za keš? Iskustva kupaca otkrivaju razloge ove prakse: 'Bježi od toga'

Nove mjere kojima HNB regulira uvjete kreditiranja građana na snazi su od 1. srpnja. Cilj je smanjiti tempo zaduživanja kućanstava, posebice u domeni gotovinskih nenamjenskih kredita, čime se nastoje umanjiti rizici za potrošače i očuvati financijska stabilnost. A kako doći do svoga krova nad glavom u Hrvatskoj čest je tema rasprava. Napuhane cijene, derutni stanovi, dizanje kredita, ali i pitanje jesu li vlasnički papiri čisti često su problemi Hrvata kada kupuju nekretninu. Velikom broju prodavatelja često je najdraže plaćanje u gotovini, pa su mnogi razočarani jer dok im se odobri kredit, nekretnina im izmakne zbog nekoga tko dođe s gotovinom. Upravo je na Redditu osvanuo status 'Prodavatelji stana ne žele kredit, samo keš' uz status: "Još jednom sam se uvjerila kako stvari funkcioniraju tu. Zovem za razgledavanje stana, bio bi kupljen na kredit, mozgam kako pokriti to + trošak poreza + trošak agencije ali agentica kaže da vlasnici žele samo keš. Nakon toga razgovaram s dečkom koji je Nijemac, u Njemačkoj je ilegalno kupovati stanove u gotovini. Baš se pitam gdje ću na kraju završiti, ova država doslovce izbacuje vlastite ljude van", napisala je korisnica. Rasprava se zahuktala, prvo oko toga da plaćanje gotovinom ne znači da mora ići direktno na ruke, već putem računa, a onda su se korisnici raspisali i o onima koji ne žele čekati da onaj tko kupuje ostvari kredit.

"Gotovina znači i pare na bankovnom računu. Ovdje ljudi kao da misle da sve te transakcije podrazumijevaju da netko nosi vreću s 300.000 eura. Ne, vjerojatno je jedna od dvije stvari ovdje: Ili papiri nisu čisti, ili što je čest slučaj, a to je da se ljudima ne da zezati i čekati na kredit. Hrpa vlasnika su nevjerojatno lijeni. Iz istog razloga uzimaju agenciju, da što manje moraju raditi. Tako i bježe od kredita da se to što lakše i brže proda", napisao je jedan korisnik.

"A mislim...ja sam tako 2017. Kupila stan od 40 kvadrata stanicu od Kvatrića prema Maksimiru za 56.000 eura. Stan je trebao još svoj vod struje, to je bilo još 10000 eura, uz j****u sa susjedom. Ali vlasnici to nisu krili, htjeli su keš jer im je toliko falilo za stan koji su oni htjeli, a koji je imao protuponudu već spremnu. Doslovce smo ga kupili sat vremena nakon što se oglasio", "Što uopće znači "keš"? Pa nećeš im svakako 100-200-300 tisuća eura dati u gotovini nego ćeš im uplatiti na račun. Hoće li uplata biti s tvog računa ili iz banke, nema nikakve razlike tako da ovo "žele samo keš" čitaj kao "stan nema čiste papire i banka neće odobriti stambeni kredit", "Čim prodaju samo za cash znači da nešto ne štima s papirima i to realno ni ne želiš kupiti. Bježi od toga", "Neda im se možda čekati, mi smo prodali stan prije 2 mjeseca, 3 mjeseca smo čekali da im odobri banka kredit. Probili sve rokove predugovora, ali nama se nije žurilo. Netko tko prodaje stan na lokaciji koja ide, može birati", objavljivali su korisnici svoja iskustva.

Jedan korisnik ispričao je svoje iskustvo. "Znači 90% investitora želi gotovinu i nude "popuste" na gotovinu. Napucaju cijenu do neba i onda spuste cijenu 10% ako cijeli iznos uplatiš u gotovini. Evo moja situacija, istinita priča. Pregovaram o kupnji stana koji još nije ni izgrađen, planirano useljenje za malo manje od dvije godine. Investitor me traži 80% novca unaprijed, i ne samo to, nego želi da u predugovoru smanjimo ukupan iznos za 50.000 eura, da si on tu smanji porez. Znači da pišemo da je stan ukupno plaćen 50.000 eura manje nego sto ću u stvarnosti platiti, i da mu te novce dam gotovo dvije godine unaprijed, bez ikakvog pismenog traga da sam mu ista platio. Znači ne samo da mu ljudi koji kupuju financiraju gradnju i da gradi našim novcem, nego još da mi preuzimamo rizik i dajemo novac unaprijed koji nije niti naveden u ugovoru. I sad normalno ja sam odustao, ali zgrada je rasprodana što znači da je jako puno ljudi pristalo na to.

Neki korisnici objasnili su da može biti milijun razloga zašto prodvatelji traže gotovinu uz savjet da se papiri nekretnine obavezno provjere. "Dogodi se. Ponekad prodavatelj jednostavno neće da se zeza s bankom, ovjerama i procjenama itd, ne znači nužno da postoji ikakav problem. I naravno da je brže, oko kredita zna bit par mjeseci zezanja, ovako potpišeš, platiš i gotovo".

"Prije tri godine sam imao istu situaciju. Prodavatelj je htio samo keš. Onda sam pogledao vlasnički list i skužio da postoji zabilježba treće fizičke osobe na nekretnini. 100k je prodavatelj htio u kešu da isplati treću osobu, isto tako u kešu. Imao sam pravnu savjetnicu sa sobom koja mi je rekla: 'Mislim da smo čuli dovoljno'. Ustali se i otišli. Prodavatelj je na kraju prodao stan jer je bio dobar. Vjerojatno ga je prodao nekome kome 100k u kešu nije bio preveliki rizik", napisao je korisnik.

Podsjetimo, prema odluci HNB-a, omjer mjesečne otplate ukupnog duga i prihoda (DSTI) ne smije premašiti 45% za stambene i 40% za nestambene kredite, dok omjer iznosa kredita i vrijednosti nekretnine u zalogu (LTV) ne smije biti viši od 90%. Nadalje, rok otplate stambenih i nestambenih kredita osiguranih nekretninom ograničen je na 30 godina, a ostalih nestambenih kredita na 10 godina. Mjere predviđaju i određene iznimke, omogućujući bankama da, prema vlastitoj procjeni, odobre do 20% iznosa stambenih kredita i 10% ostalih kredita izvan navedenih ograničenja, kao i 20% kredita mimo LTV ograničenja. Kod odobravanja stambenih kredita, iznimke se prvenstveno primjenjuju za potrošače koji rješavaju svoje stambeno pitanje, s namjerom da se ublaži potencijalni negativni učinak mjera na one koji kupuju prvi dom ili traže prikladniji smještaj za svoje obitelji.